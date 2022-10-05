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Гаджи Гаджиев: «Чемпионат России стал даже интереснее»

вчера, 23:39

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о текущем уровне РПЛ.

Если оценивать РПЛ по качественным характеристикам и исполнительскому мастерству отдельных футболистов, то, думаю, уровень чемпионата определённо упал. Но если говорить про накал, самоотдачу и динамику, то всё в порядке. Чемпионат России стал даже интереснее — эмоциональная составляющая стала выше, чем была раньше.

Мне кажется, что уровень физической готовности футболистов стал чуть выше. Почему? Когда футболисту не хватает мастерства, его надо чем-то компенсировать и он начинает больше работать: например, быстрее бегать. В этом плане, как мне показалось, мы стали чуть лучше.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:06
А вот Почётный президент В.И. Колосков считает наоборот, что уровень команд упал?
drug01
drug01
сегодня в 00:12
У каждого свой взгляд на наш футбол!
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 23:50
Интереснее он стал не из-за повышения уровня команд, а из-за снижения, уравнивания.
Loko57
Loko57
вчера в 23:44
Бред помноженный на полный бред!
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