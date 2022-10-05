Гаджи Гаджиев: «Чемпионат России стал даже интереснее»

Бывший тренер «Анжи» поделился мнением о текущем уровне РПЛ .

Если оценивать РПЛ по качественным характеристикам и исполнительскому мастерству отдельных футболистов, то, думаю, уровень чемпионата определённо упал. Но если говорить про накал, самоотдачу и динамику, то всё в порядке. Чемпионат России стал даже интереснее — эмоциональная составляющая стала выше, чем была раньше.

Мне кажется, что уровень физической готовности футболистов стал чуть выше. Почему? Когда футболисту не хватает мастерства, его надо чем-то компенсировать и он начинает больше работать: например, быстрее бегать. В этом плане, как мне показалось, мы стали чуть лучше.