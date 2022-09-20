На новом стадионе «Торпедо» будет натуральное поле

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский прокомментировал начало строительства нового стадиона клуба.

Сегодня важный день для нашего клуба. Начинается активная фаза работ по строительству стадиона. Этому предшествовала серьёзная подготовка, разработка многих сложных инженерных и технологических решений, корректировка некоторых параметров.

Так, изначально в проекте стадиона 2014 года предусматривалось искусственное основное поле. После детальной проработки этого вопроса решение было изменено, поле будет натуральным. Уверен, что новый стадион станет настоящим домом для футболистов и болельщиков команды.