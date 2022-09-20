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На новом стадионе «Торпедо» будет натуральное поле

сегодня, 15:05

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский прокомментировал начало строительства нового стадиона клуба.

Сегодня важный день для нашего клуба. Начинается активная фаза работ по строительству стадиона. Этому предшествовала серьёзная подготовка, разработка многих сложных инженерных и технологических решений, корректировка некоторых параметров.

Так, изначально в проекте стадиона 2014 года предусматривалось искусственное основное поле. После детальной проработки этого вопроса решение было изменено, поле будет натуральным. Уверен, что новый стадион станет настоящим домом для футболистов и болельщиков команды.

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Все комментарии
Аспект
Аспект
сегодня в 16:29
Правильное решение, ибо футбол на резине - это не футбол, а порнография. И это еще мягко сказано.
drug01
drug01
сегодня в 16:01
Только надо удержаться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:47
Давно надо было это сделать!
Capral
Capral ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 15:36, ред.
Да я всё понимаю. Но мне, лично, человеку немолодому, трудно привыкнуть ко всему новому, а еще труднее- забыть старое....
memphis
memphis ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:30
В Самаре Металлург тоже идол футбола, но надо двигаться дальше и Самара-арена гораздо удобнее для всех и комфортнее.

Удачи Торпедо с новой ареной!
ДСА
ДСА
сегодня в 15:19
Ну значит не всё так плохо в Торпедо.
Capral
Capral
сегодня в 15:15
Какой бы ни был новый ст. Торпедо, мне он, старый стадион- не заменит НИКОГДА. Прежний стадион- это история страны, памятные матчи, легендарные люди игравшие на старом поле!!! Всё это- незабываемо!!!
Гость
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