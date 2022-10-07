Бояринцев сравнил Абаскаля с предыдущими тренерами «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» сравнил главного тренера «красно-белых» с предыдущими наставниками московского клуба.

Сложновато их оценивать и сравнивать, каждый самобытен со своим видением футбола. Оценивать их можно по трофеям, которые они взяли или не взяли с командой. Тедеско привел «Спартак» к серебряным медалям, при нем команда показывала хороший футбол, пусть это было и не совсем стабильно, поэтому наверное ему чего-то удалось добиться. При Ваноли взяли Кубок, хотя там большую часть прошли с другим специалистом, но Паоло готовил команду на сборах. Сначала к нему скептически относились, а потом «Спартак» набрал ход, но здесь объективную оценку не дашь, ведь Ваноли свою работу закончил раньше времени.

Наверное, самая непонятная фигура — это Витория. Был свой взгляд у него на футбол, но, наверное, не прижился Руй в клубе — при нем команда была самая непонятная, если сравнивать с другими тренерами из вашего списка.

Что касается Абаскаля, то это молодой специалист, достаточно интересный. Да, у него мало опыта, но сейчас команда выглядит очень раскрепощенно в атаке, а вот в обороне проблемы остались. У Абаскаля хорошие перспективы, он может что-то завоевать уже в этом сезоне. Предпосылки для этого есть.

Вряд ли я назову из этой четверки кого-то самым слабым, потому что они довольно разные и каждый в своей карьере чего-то добился, пусть заслуг и немного, но они есть. Каждый из них столкнулся с определенной нашей системой, с нашими определенными подходами, которые вряд ли есть в Европе. Сложности, наверное, были у всех. Добиться успеха пытался каждый из них, ведь работа в таком клубе была вызовом для данных специалистов, но в целом, выделю из них Тедеско. Но, повторюсь, что у Абаскаля есть шансы что-то выиграть уже в этом сезоне и он продолжает работу, в отличие от других.