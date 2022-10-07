Газзаев: «Матчи между ЦСКА и „Динамо“ всегда являются принципиальными»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил расклад сил в матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».
Матчи между ЦСКА и «Динамо» всегда являются принципиальными, поэтому в целом будет интересная игра, несмотря на турнирное положение команд. Сегодня ЦСКА, конечно, находится на втором месте, «Динамо» в последних матчах только проигрывает, к сожалению, нет результата, это видно по турнирной таблице и по качеству игры. Смена тренера прошла неудачно, видно, что результаты и качество игры не удовлетворяют ни руководство, ни болельщиков. Тем более в прошлом году «Динамо» оставило приятное впечатление, сегодня невразумительная игра.
Сложно сказать, какой будет результат, если учитывать турнирное положение, то ЦСКА должен иметь преимущество, но в последнем матче «армейцы», несмотря на победу, фундаментальной игры не показали. Конечно, это связано с отсутствием футболистов стартового состава, которые уезжали в свои сборные, поэтому если они будут все в строю, то преимущество будет иметь ЦСКА. Но и «Динамо» отступать некуда, результат не устраивает игроков и тренерский штаб, матч будет важным и ответственным в первую очередь для «Динамо».