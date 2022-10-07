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Газзаев: «Матчи между ЦСКА и „Динамо“ всегда являются принципиальными»

вчера, 15:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил расклад сил в матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Матчи между ЦСКА и «Динамо» всегда являются принципиальными, поэтому в целом будет интересная игра, несмотря на турнирное положение команд. Сегодня ЦСКА, конечно, находится на втором месте, «Динамо» в последних матчах только проигрывает, к сожалению, нет результата, это видно по турнирной таблице и по качеству игры. Смена тренера прошла неудачно, видно, что результаты и качество игры не удовлетворяют ни руководство, ни болельщиков. Тем более в прошлом году «Динамо» оставило приятное впечатление, сегодня невразумительная игра.

Сложно сказать, какой будет результат, если учитывать турнирное положение, то ЦСКА должен иметь преимущество, но в последнем матче «армейцы», несмотря на победу, фундаментальной игры не показали. Конечно, это связано с отсутствием футболистов стартового состава, которые уезжали в свои сборные, поэтому если они будут все в строю, то преимущество будет иметь ЦСКА. Но и «Динамо» отступать некуда, результат не устраивает игроков и тренерский штаб, матч будет важным и ответственным в первую очередь для «Динамо».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:10
Будет интересно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:22
Ничего принципиального в этом противостоянии нет. Просто ЦСКА долго неудачно играл с "другарями".А вот Пономарёв,в отличие от Газзаева,прошедшую игру ЦСКА считает самой хорошей в этом сезоне.Прям и не знаю,кому довериться в ощущениях и оценке...
112910415
112910415
вчера в 17:01
можно ожидать большого перевеса ЦСКА
drug01
drug01
вчера в 16:03
Игра должна быть боевой!
Capral
Capral
вчера в 15:50
Всегда, когда читаю Газзаева, так и хочется ему напомнить 0:6 от Айнтрахта....
shlomo
shlomo
вчера в 15:36
Много сегодня разговором о этом матче
ДСА
ДСА
вчера в 15:30
Матчи между любыми московскими командами принципиальны.
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