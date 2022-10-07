Газзаев: «Матчи между ЦСКА и „Динамо“ всегда являются принципиальными»

Бывший тренер сборной России оценил расклад сил в матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Матчи между ЦСКА и «Динамо» всегда являются принципиальными, поэтому в целом будет интересная игра, несмотря на турнирное положение команд. Сегодня ЦСКА , конечно, находится на втором месте, «Динамо» в последних матчах только проигрывает, к сожалению, нет результата, это видно по турнирной таблице и по качеству игры. Смена тренера прошла неудачно, видно, что результаты и качество игры не удовлетворяют ни руководство, ни болельщиков. Тем более в прошлом году «Динамо» оставило приятное впечатление, сегодня невразумительная игра.