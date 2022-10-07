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Мостовой считает, что «Ростов» и «Краснодар» сыграют вничью

вчера, 18:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

Нас ждёт ничейная игра, и те и другие забивают. Хотя в предыдущем туре «Крылья» играли с «Краснодаром» и там было 0:0. У «Краснодара» ошибки буквально в каждой второй передаче. Такое количество ошибок, что я аж потел много раз. Думаю, как же можно так часто ошибаться? В этом матче может повториться что-то похожее. Только забитые голы, скорее всего, будут.

Я всегда говорил, что «Ростов» по игре многие команды не превосходит. Да и Карпин сам говорил: «Мы по игре одну игру заслуживали». А остальное – то со штрафного [забивают], то с пенальти.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:54
Валера обыграет краснодарскую молодежь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:20
Ми нэ против!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:59
Или мост считает, что раскатают договорняк а я считаю, что быки победят.
Гость
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