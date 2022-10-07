Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Д. Билялетдинов: «За „Локомотив“ в матче с „Сочи“ тревожно»

вчера, 17:46
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Сочи».

Тревожно за «Локомотив» в завтрашней игре, потому что «железнодорожники» и «Сочи» проиграли свои матчи в прошлом туре. «Красно-зеленые» почему-то находятся в плохом состоянии. Надо думать, как добыть результат. «Сочи» – хорошая команда. После поражения от «Оренбурга» они будут стараться реабилитироваться.

Будут ли изменения в руководстве, если «Локомотив» завтра проиграет? Всё покрыто тайной в «Локомотиве». Непонятно, какой вектор у команды. Сезон уже неудовлетворительный, догнать лидеров вряд ли получится. Надо понимать, чего хотят от «Локомотива» в этом сезоне. Может, не нужно делать поспешных решений, потому что сезон уже и так не спасти.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Радченко: «Хорошо, что Головин показывает себя в „Монако“»
Сегодня, 09:58
Тихонов назвал факторы, которые могут помешать «Зениту» обыграть «Факел»
Сегодня, 09:40
Э. Керимов: «В России Дзюба был примой и суперстаром»
Сегодня, 08:56
Наумов: «Трудно придумать слова, чтобы описать провал „Локомотива“»
Сегодня, 08:24
Эльвин Керимов считает, что у Дзюбы нет конфликта с Монтеллой
Сегодня, 00:29
Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»
Сегодня, 00:12
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:31
Сочи сильнее
lotsman
lotsman
вчера в 20:13
Локомотив летит под откос.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:01
Профукают, ничего тревожного.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:29
Сочи не тот. Забивать некому там. Стоит добавить в скорости сопернику команда встаёт.
Futurista
Futurista
вчера в 18:02
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
И не просто тревожно, а даже ОпАснО
d5ket5snwbn8
d5ket5snwbn8
вчера в 17:58
Тревожно за весь футбол
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:53
Надежда только на чудо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 