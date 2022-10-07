Д. Билялетдинов: «За „Локомотив“ в матче с „Сочи“ тревожно»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ против «Сочи».

Тревожно за «Локомотив» в завтрашней игре, потому что «железнодорожники» и «Сочи» проиграли свои матчи в прошлом туре. «Красно-зеленые» почему-то находятся в плохом состоянии. Надо думать, как добыть результат. «Сочи» – хорошая команда. После поражения от «Оренбурга» они будут стараться реабилитироваться.

Будут ли изменения в руководстве, если «Локомотив» завтра проиграет? Всё покрыто тайной в «Локомотиве». Непонятно, какой вектор у команды. Сезон уже неудовлетворительный, догнать лидеров вряд ли получится. Надо понимать, чего хотят от «Локомотива» в этом сезоне. Может, не нужно делать поспешных решений, потому что сезон уже и так не спасти.