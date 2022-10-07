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Нигматуллин: «Развиваю свои диджейские навыки, регулярно выступаю в Майами»

вчера, 18:16

Сегодня, 7 октября, свой 48-й день рождения празднует бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. Он рассказал, как оценивает ещё один прожитый год.

Год выдался хорошим, только вот единственное, что с тревогой слежу за своей родной страной, с тревогой наблюдаю за тем, что сейчас происходит…

А так... Живем, развиваемся и получаем удовольствие от жизни. У меня есть футбольное направление в Майами, я его стараюсь развивать, также развиваю и свои диджейские навыки, регулярно выступаю здесь в Майами. И как всегда пытаюсь запустить и какие-то новые проекты, мне это интересно. Спасибо всем за поздравления.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:08
Тревожится он, видите ли, за Родину, что совершенно не мешает ему наслаждаться жизнью в Майами. Паяц. Был бы умнее, промолчал бы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:43
Нахрена выложили "новости бескультурья" на футбольном сайте-непонятно.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:21, ред.
"Живем, развиваемся и получаем удовольствие от жизни."
Так должна выглядеть жизнь современного человека
Гость
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