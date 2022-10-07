Нигматуллин: «Развиваю свои диджейские навыки, регулярно выступаю в Майами»

Сегодня, 7 октября, свой 48-й день рождения празднует бывший вратарь сборной России . Он рассказал, как оценивает ещё один прожитый год.

Год выдался хорошим, только вот единственное, что с тревогой слежу за своей родной страной, с тревогой наблюдаю за тем, что сейчас происходит…

А так... Живем, развиваемся и получаем удовольствие от жизни. У меня есть футбольное направление в Майами, я его стараюсь развивать, также развиваю и свои диджейские навыки, регулярно выступаю здесь в Майами. И как всегда пытаюсь запустить и какие-то новые проекты, мне это интересно. Спасибо всем за поздравления.