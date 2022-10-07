Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Первая лига 2022/2023

Б. Игнатьев: «Я верю в Лёню Слуцкого!»

вчера, 16:59

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев верит, что наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сможет исправить турнирную ситуацию, в которой оказался клуб.

Надо знать ситуацию изнутри. Нужно понять, это действия Слуцкого или комплекс каких-то других моментов мешают команде достичь результата. Тут нельзя точно сказать. Не понимаю, при чём тут болельщики? Они могут высказывать неудовлетворение в СМИ или на стадионе. А дело увольнения тренера – это к руководству, а не болельщикам. Они же не платят деньги. Но любого тренера ждёт такая участь, когда нет результата. Нужно принимать и понимать, что тебя могут уволить. Я знаю Слуцкого как хорошего тренера и интеллигентного человека, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность. Без работы он не останется.

Справляется ли он со своими обязанностями? Задача была быть на первом месте, а он на шестом – значит, не справляется. Но чемпионат – это не 8–10 игр. Ещё много времени впереди. Будем подводить итоги по окончании чемпионата.

Я исхожу из заслуг Слуцкого. Он много где давал результат. Его приглашали, потому что он умеет работать. Он лучше тех, кто не приносил результат, а просто работали, потому что у них есть опыт. Я верю в Лёню Слуцкого! Неправильно сейчас ещё подводить какие-то итоги его работы. Может быть, он с утра до вечера работает, а ситуация зависит не от него. Когда какой-то хороший тренер приходит в команду и у него там не складывается – это не значит, что он разучился работать. Не стал бы вешать ярлыки российским тренерам. Мы должны поддерживать его! Если мы будем хорошими специалистами разбрасываться, то кто будет работать? К нам иностранные тренеры приезжают и вообще никакого продукта не дают. Слуцкий имеет все основания исправить ситуацию.

На данный момент казанский клуб занимает 6-е место в Первой лиге (19 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Радченко: «Хорошо, что Головин показывает себя в „Монако“»
Сегодня, 09:58
Тихонов назвал факторы, которые могут помешать «Зениту» обыграть «Факел»
Сегодня, 09:40
Э. Керимов: «В России Дзюба был примой и суперстаром»
Сегодня, 08:56
Наумов: «Трудно придумать слова, чтобы описать провал „Локомотива“»
Сегодня, 08:24
Эльвин Керимов считает, что у Дзюбы нет конфликта с Монтеллой
Сегодня, 00:29
Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»
Сегодня, 00:12
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:00
Только не в этой жизни...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:54
Вера уже перешла в манию.
Izmar
Izmar
вчера в 17:19
Леня без поддержки олигархата просто ничто.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:12
Лёню испортил европейский опыт,оказавшийся плохо применимым к отечественным реалиям.
7fea9wvr8p2n
7fea9wvr8p2n
вчера в 17:06
Мы тоже верим, дайте Лёне поработать и он выведет Рубин! Во вторую лигу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Викторович обязательно вернёт Рубин в премьер лигу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 