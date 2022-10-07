Б. Игнатьев: «Я верю в Лёню Слуцкого!»

Бывший главный тренер сборной России верит, что наставник «Рубина» сможет исправить турнирную ситуацию, в которой оказался клуб.

Надо знать ситуацию изнутри. Нужно понять, это действия Слуцкого или комплекс каких-то других моментов мешают команде достичь результата. Тут нельзя точно сказать. Не понимаю, при чём тут болельщики? Они могут высказывать неудовлетворение в СМИ или на стадионе. А дело увольнения тренера – это к руководству, а не болельщикам. Они же не платят деньги. Но любого тренера ждёт такая участь, когда нет результата. Нужно принимать и понимать, что тебя могут уволить. Я знаю Слуцкого как хорошего тренера и интеллигентного человека, знающего своё дело и доказывающего свою состоятельность. Без работы он не останется.

Справляется ли он со своими обязанностями? Задача была быть на первом месте, а он на шестом – значит, не справляется. Но чемпионат – это не 8–10 игр. Ещё много времени впереди. Будем подводить итоги по окончании чемпионата.

Я исхожу из заслуг Слуцкого. Он много где давал результат. Его приглашали, потому что он умеет работать. Он лучше тех, кто не приносил результат, а просто работали, потому что у них есть опыт. Я верю в Лёню Слуцкого! Неправильно сейчас ещё подводить какие-то итоги его работы. Может быть, он с утра до вечера работает, а ситуация зависит не от него. Когда какой-то хороший тренер приходит в команду и у него там не складывается – это не значит, что он разучился работать. Не стал бы вешать ярлыки российским тренерам. Мы должны поддерживать его! Если мы будем хорошими специалистами разбрасываться, то кто будет работать? К нам иностранные тренеры приезжают и вообще никакого продукта не дают. Слуцкий имеет все основания исправить ситуацию.