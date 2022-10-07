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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Петржела: «В „Зените“ Бакаев гарантированно станет чемпионом»

вчера, 23:43

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о выступлениях полузащитника Зелимхана Бакаева за питерский клуб.

Несмотря на то, что сейчас Бакаев редко выходит на поле, он сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит». Здесь он гарантированно станет чемпионом и будет стабильно выигрывать трофеи. У него точно будет шанс заиграть в основе, все зависит от него. В «Зените» очень сильные игроки, высокая конкуренция. Это должно позволить Бакаеву стать сильнее. Главное, чтобы он был готов к вызовам. В любом случае похвально, что Зелимхан хотел играть в сильнейшей команде страны, а не оставаться на том же уровне. Бакаев — хороший футболист. Надеюсь, у него все получится.

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 08:37
Там даже Петржела станет чемпионом
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:58
В Зените много было лавочных чемпионов, вот и еще один потенциальный нарисовался.
Izmar
Izmar
сегодня в 04:39
Только Бакаев для Зенита явный вредитель.
ABir
ABir
сегодня в 01:59
Любого игрока сейчас возьми в Зенит, даже Аршавина или Быстрова, и они снова станут чемпионами
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:08
И это может быть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:04
Насчёт стабильно, не уверен,один,два, может и выиграет!
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