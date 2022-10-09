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Зарема: «„Спартак“ радует. Мы оставили отличный багаж»

вчера, 17:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после матча 12-го тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (5:2).

«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот „Спартак“ лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала Салихова.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:36
Странно , что мнение этой эскортницы печатают спортивные СМИ
Теперь уже любая шаболда может свое экспертное мнение высказывать
Куда катится мир..
arzamas
arzamas
вчера в 21:40
Пусть этот "багаж" победит до перерыва сначала ЦСКА, Торпедо и всех остальных. Хотябы частично.
А уж потом, Зарема, уже можешь законно похвалиться своей и мужненой отставкой.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:23
Аленичев так и не получил свой багаж на руки и считает, что Спартак до сих пор играет на его багаже...
Сп62
Сп62
вчера в 19:13
Зарема настоящий и преданный болельщик Спартака. Так держать.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:10
Оно сказало мы...
sten312
sten312
вчера в 19:00
Вспомнилась русская поговорка-мы тут пахали ,я и ......
112910415
112910415
вчера в 18:08
права, что тут возразишь
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
вчера в 17:59
только после их ухода спартачи заиграли
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 17:57
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:53
    После похвальных слов заремочки, спартачи готовы сювновь говорить о чемпионстве и даже попробовать примерять корону.
    ABir
    ABir
    вчера в 17:42
    Все, что делалось начало давать конкретные результаты
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 17:38
    Держите меня семеро,Зарема оставила багаж.))))
    Срочно избавится,если еще не выкинули вслед...))
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 17:33
    Верните Зареме хотя бы собачку...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:25
    Вставила свои "3 копейки")...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:20
    Пока можно порадоваться...
    Гость
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