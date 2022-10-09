Зарема: «„Спартак“ радует. Мы оставили отличный багаж»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после матча 12-го тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (5:2).
«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот „Спартак“ лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала Салихова.
Теперь уже любая шаболда может свое экспертное мнение высказывать
Куда катится мир..
Теперь уже любая шаболда может свое экспертное мнение высказывать
Куда катится мир..
А уж потом, Зарема, уже можешь законно похвалиться своей и мужненой отставкой.
А уж потом, Зарема, уже можешь законно похвалиться своей и мужненой отставкой.
Срочно избавится,если еще не выкинули вслед...))
Срочно избавится,если еще не выкинули вслед...))