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Осинькин: «„Спартак“ переиграл нас на стандартах и в единоборствах»

вчера, 17:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Игорь Осинькин прокомментировал крупное поражение «Крыльев Советов» от «Спартака».

Были отрезки, когда мы очень организованно, хорошо контролировали игру, создавали моменты. Но были ситуации, когда на нас оказывалось очень высокое давление, сложно было выходить из обороны. В какой‑то момент это напряжение мы не выдержали, потому что оно было слишком большим.

Но, повторюсь, в первом тайме мы создали достаточно моментов. В концовке раскрылись. Если бы не это, счет, может быть, не был бы крупным. Нам дико тяжело даются голы, хотя по моментам очень неплохо все. Если смотрели статистику, то по xG, реализации моментов мы одни из худших. С другой стороны, со «Спартаком» мы забили два, на большее рассчитывать было сложно. Но нас переиграли в первую очередь на стандартах и в индивидуальных единоборствах.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:59
Осинькин хорош тем, что имеет свой, неповторимый, привлекательный стиль игры!!! А со Спартаком, как не играй, всё-равно проиграешь. Атака Спартака Зенит порвала на ласкуты, а что-же про Самару говорить....
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:31
Вижу, и именно в этом его виню. Не можешь победить в атаке, делай упор на оборону, а не пытайся упорно выходить из обороны в атаку, проваливаясь раз за разом, и выбиваясь из сил. Амбиции у него полные штаны. Очень уж слава победителя Спартака манит. Всем этим федотовым, осинькиным, черевченко столица каждую ночь снится.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:55
Осинькин замечательный тренер, но бороться со Спартаком он не может- весовые категории разные. Жаль, что вы этого не видите или не хотите видеть.
pomor45
pomor45
вчера в 19:34
Просто вы, Осинькин, под потоком восторженных отзывов о вашем тренерском таланте, заметно задрали носик и возомнили, что этим тренерским дарованием, можете компенсировать разницу в классе и силе состава. Если не даются выходы из обороны, то и не выходите из неё. Зачем столько сил потратили на атакующий футбол в первом тайме, если знаете, что на два таких тайма вас не хватит - едва на первый и хватило. Но, нет. Как же хочется потешить самолюбие выигрышем у команды выше классом. Так что, за что вы, Осинькин, боролись на то и напоролись. Может и есть у вас тренерский талант, но пустой амбиции заметно больше. Это крупное поражение - целиком и полностью ваша заслуга. И ещё, вы напрасно рассчитываете, что вас заметят, как Федотова, и пригласят в столичный клуб. Не будет этого. Так что перестаньте ставить дурацкие эксперименты над хорошим провинциальным клубом в угоду своим карьерным устремлениям.
Сп62
Сп62 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:09
Единоборства на втором этаже у своих ворот Крылья проиграли. Очевидно, это и имел в виду Осинькин.
Capral
Capral
вчера в 18:47
С такой могучей атакой как у Спартака- никто не страшен. Осинькин, при всей своей незаурядности, ничего не смог противопоставить, силы неравны.
makkie
makkie
вчера в 18:37
Крылья достойный соперник, а Осинькин интересный и думающий тренер.
Удачи самарцам!
ABir
ABir
вчера в 18:31
КС хорошая команда, вам ещё улыбнётся удача в матчах с другими соперниками. Вы обязательно ещё поотбираете очки, но не у Спартака. Удачи Крыльям в следующих матчах!
drug01
drug01
вчера в 17:56
Всё было на высшем уровне
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:55
Ничего спартак не переиграл им просто и обыкновенно повезло, такое бывает но не всегда.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:48
Осинькин игру что ли не смотрел, в единоборствах Крылья были ничуть не хуже а в 1 тайме даже лучше!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:44
Игорь Витальевич, очень жаль, но сегодня Спартак Вас переиграл ВЕЗДЕ.
старина
старина
вчера в 17:40
Для Осинькина есть место в Локо.....Ну что,как вариант
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