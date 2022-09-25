ЦСКА объявил о смене владельца клуба

Пресс-служба ЦСКА объявила о смене владельца клуба.

Государственная корпорация развития ВЭБ . РФ и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций АО ПФК ЦСКА перешли новому акционеру клуба.

Мы благодарны ВЭБ . РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ . РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.

Также мы рады приветствовать нашего нового партнера — «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба.

Отметим, что спортивное направление деятельности при этом остается без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.