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ЦСКА объявил о смене владельца клуба

25 сентября 2022, 17:39

Пресс-служба ЦСКА объявила о смене владельца клуба.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций АО ПФК ЦСКА перешли новому акционеру клуба.

Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста. Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни.

Также мы рады приветствовать нашего нового партнера — «Баланс Эссет Менеджмент». Компания сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба.

Отметим, что спортивное направление деятельности при этом остается без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.

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Все комментарии
yarik1_78
yarik1_78
вчера в 16:35
Главное чтобы хуже не было.
амурец
амурец
вчера в 05:44
Гинер то остался
протон
протон
вчера в 03:08
Судя по тому, что нигде не сказано про "покупку", получается прямо схема. Банк дал денег в кредит, деньги не вернули, банк забрал активы в счет погашения кредита, а потом эти активы вывел на стороннюю контору.
DaslerU
DaslerU ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 02:23
ВЭБ и так под ударом, скорее сам клуб вывели из под удара, как Динамо.
Бoрат
Бoрат
вчера в 00:23
Сначала прочитал "Балласт менеджмент"
Сердце ёкнуло
95-shishani-95
95-shishani-95
25 сентября в 23:11
А это что-то меняет?
Nottrow
Nottrow
25 сентября в 23:08
Короче, опять пятое место.
Штанмайер
Штанмайер
25 сентября в 22:36
ПРОДАНО!!!)))...ушли с молотка как говорится)
Roger Young
Roger Young
25 сентября в 22:28, ред.
Понятно, что хочется обойти глобальные санкции, но есть ощущение, что это не поможет
sir_Alex
sir_Alex
25 сентября в 22:05
Лишь бы бабло не кончалось.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 сентября в 21:21
Как теперь арена то называться будет ???
"БЭМ-Арена" ??
Храневец
Храневец
25 сентября в 19:28
Мутно и непонятно - поживем увидим ,что за хрень !
hjlzuf
hjlzuf
25 сентября в 19:23
Один банк сменил другой банк. Как говорят в народе - х р е н редьки не слаще.))
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 19:16
Шо за зверь? Смена вывески,для вывода ВЭБ из-под удара???
морозз
морозз
25 сентября в 19:10, ред.
Главное что Гинера не тронули, значит ЦСКА и дальше будет претендовать на призовые места в чемпионате! Но вот эти менструации …по поводу смены владельца клуба, как-то пахнут нехорошо. И вообще нужна стабильность а не революция, Спартак уже всем это доказал и показал!
Little Caprice
Little Caprice
25 сентября в 19:04, ред.
Гинер взял в долг у ВЭБ - отдать не смог. Клуб конфисковали. Вытрясти своё с клуба не вышло, потому вернули деньжата путём перепродажи. Это если коротко :)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
25 сентября в 19:02
Сменили шило на мыло. Результат не ясен, но всё таки перемены, а к лучшему ли?
Посмотрим. Удачи ЦСКА.
ABir
ABir
25 сентября в 18:59
Название нового акционера мало, что проясняет. Хочется надеяться, что интерес к спортивной деятельности у него будет не на последнем месте
112910415
112910415
25 сентября в 18:47
кому-то понятна суть, но они не скажут ...
Трезвый повар
Трезвый повар
25 сентября в 18:43, ред.
В наше время перемены вызывают больше беспокойство
zooveterinar
zooveterinar
25 сентября в 18:36
Раздел кланов,начался,будет клуб на последнем месте.
ZIBO rock
ZIBO rock
25 сентября в 18:35
Видимо 3 пенки Краснодару сильно ударили по карману Гинера!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 сентября в 18:34
Не к добру всё происходящее.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
25 сентября в 18:32
Мутные делишки Гиннера
mphuZ
mphuZ
25 сентября в 18:28
Хитрый Гинер переложил деньги из одного кармана в другой?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ КЭТиК (раскрыть)
25 сентября в 18:21
Аналогичные чувства.
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 18:10
То ли радоваться, то ли нет.
nikoladolgov
nikoladolgov
25 сентября в 18:08
Короче - Гинер как жид пархатый сбежал в родной Израиль , а потом в США к своему хозяину Абрамовичу !
Байкал-38.
Байкал-38.
25 сентября в 17:57
Ничего не понятно, но дюже как интересно!
monah-10
monah-10
25 сентября в 17:55
И что это даст, в европу все равно не пустят, по трансферам если продавать, все равно надуют.
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