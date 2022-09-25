Марафонец Энрике и армия коротышек. Яркие испанцы проиграли бывшему тренеру «Спартака»

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вчера, 13:39

Последние романтики футбольной Европы.

Энрике не сходит с дистанции

Тренер сборной Испании является классическим мазохистом. После завершения карьеры не все футболисты превращаются в мамин пончик, как Уэсли Снейдер, но многие позволяют себе забросить тяжелые занятия спортом. А Луис Энрике на пенсии первым делом переехал в Австралию, где серьезно занимался серфингом. На тренировках испанец часто в специальных очках от солнца, ведь заработал болезнь, которую в народе называют «глаз серфингиста».

Проблем со зрением показалось мало, Луис Энрике увлекся марафонами. Давным-давно пробежал знаменитый забег в Нью-Йорке за 3 часа, 14 минут и 9 секунд. Для любителя в его возрасте нормальный результат. Луис все время куда-то бежит, плывет и крутит педали, ведь занялся также триатлоном. Участвовал в довольно серьезных соревнованиях, где приходилось плыть, ехать на велосипеде, а затем бежать полумарафон. Энрике – маньяк, в молодости пробежал 250 километров по Сахаре за шесть дней.

Понятно, что нормой такое глубокое погружение любителя в активности, где можно умереть на жаре от сердечного приступа, не является. И очевидно, что по физической подготовке и вниманию к деталям, вроде питания, Испания впереди многих сборных мира. Мазохист может быть параллельно садистом. Сочувствуем игрокам «Красной Фурии», которые любят поесть. Даже если лишние, по мнению Энрике, два килограмма найдут у голкипера, то тот сядет на жесткую диету.

Когда сыграли плохо, Луис так и говорит. Но если недоволен, как когда-то весом Нолито, то добьется своего. Диета спасла форварду карьеру, ушла лишняя нагрузка на колени. Если себя Энрике вообще не жалеет, то его жесткость чаще помогает футболистам, чем вредит им. На тренировках Луису помогает Рафа Пол, еще один парень с прошлым в «Барселоне». Рано стал тренером по физической подготовке, давно работает в штабе Энрике, готовит команду к тотальному контролю.

Не интересует чужое мнение

Не только в маленьких сообществах должен быть принцип «а что на это умные люди скажут» в здоровых пределах. Когда-то была «нормой» педофилия, но со временем наука пошла вперед, объяснила, как развивается человеческий мозг, потянула за собой отстающее правосудие. Пример ужасный, но показательный — большинство услышало умное меньшинство, но иногда и не глупому человеку нужно слышать подсказки.

Луис Энрике, в отличие от многих наставников сборных, выигрывал Лигу чемпионов. Подтверждал высокий класс в клубе. Но в сборной Испании часто чувствует полное превосходство над критиками внутри страны. И над ветеранами, коих почти не осталось. Рамос заикнулся о возвращении – не услышан, а Пике давно ушел сам. Энрике брал паузу, пока заботился об умирающей младшей дочери, а затем поссорился с помощником и другом.

Энрике нашел талантливого Роберта Морено четырнадцать лет назад. Тот опережал свое время, был пионером видеоаналитики. Тренеры вместе работали в Риме, Виго и взяли Лигу чемпионов с «Барселоной». Но когда Морено подменил Энрике в сборной и побеждал, то отказался вернуться на пост помощника, хотел отработать Евро-2020 главным. Луис считал, что уговор был другим, тренеры разошлись, причем младший явно затаил обиду.

На волне успехов Морено пригласили в «Монако», где тот полностью провалился. Затем Роберт пытался поработать в «Гранаде», но снова харизмы не хватило, одних навыков анализа мало. Луис Энрике успешен не потому, что понимает футбол так, как Михелс, Кройф и Гвардиола, а потому что сочетает в себе черты разных сильных наставников, оставаясь собой. Человек с ДНК «Барселоны», если говорим о подходе – 71 % владения мячом в Лиге Наций.

Луис – причина побед и неудач

Про Энрике соперникам сборной Испании надо знать, помимо ярко выраженного мазохизма и ожидаемого для педанта садизма, что тренер невероятно азартный. Любимая семейная забава – игра в карты. У наставника «Красной Фурии» живой мозг. Умеет шутить, постоянно издевается над журналистами на пресс-конференциях. Причем без злобы, как некоторые его коллеги, которым важно продемонстрировать интеллектуальное преимущество над оппонентом. Но гибкость психики Луиса не важнее для оценки, чем его азартность.

Всегда будет рисковать, стабилен лишь внутри семьи, которую активно опекает от лишнего внимания. В декабря Энрике отпразднует двадцать пятую годовщину свадьбы. Помимо ушедшей из жизни 9-летней Ксаны, у Луиса и его супруги Елены есть старшие дети, сын Пачо и дочь Сира, которая закрутила роман с Ферраном Торресом. Форвард «Барселоны» выбрал спортсменку. Сира Мартинес профессионально занимается конным спортом, а ее папа пытается оседлать сложную тактику без чистого нападающего, используя в роли ложного форварда как раз «зятька».

Возможно, это станет ошибкой, но Вильи и Фернандо Торреса у Испании больше нет. А Морату подводит темперамент, Альваро меланхолик и любая неудача ранит сильнее, чем людей с сильным характером. Учитывая, что Испания — это команда, где переплелись поколения – Бускетс, Альба и Аспиликуэта рядом с Педри, Гарсией, Гави и прочей мелочью пузатой, им важно собраться вокруг тренера. Были близки к финалу Евро-2020, могли выиграть у Англии. Но когда для Энрике форма важнее содержания – как с хорватами год назад, то начинаются проблемы.

Швейцария вчера победила по делу. Зоммера не случайно называют лучшим голкипером старта сезона, взял в Сарагосе три удара из четырех. Мурат Якин переиграл Луиса Энрике, ведь тренер Испании переоценил класс отдельных своих игроков. Торрес, Асенсио и Сарабия не элита, даже не в основах «Барселоны», «Реала» и ПСЖ их нет. Гави и Педри не Иньеста и Хави. Пау Торресу по-прежнему не хватает напарника в стиле Пуйоля. Да и голкипер Симон не аналог Касильяса, чтобы класс испанцев всегда срабатывал. Команда чудесная, но незавершенная.

Подопечных Якина не испугали, швейцарцы реализовали стандарты в двух таймах. И хотя поражение не смертельно – решающим матчем в Лиге Наций для Испании будет выездной против Португалии, теперь Энрике устроит только победа по пути в финал Лиги Наций. Будет битва стихий, ведь наличие Леау, Фернандеша, Бернарду и Роналду не изменило подход португальцев. Сантуш работает, как умеет, но не сделает ставку на количество передач, сложные комбинации и красоту. Испания Луиса Энрике другая, они не могут без рискованных решений.