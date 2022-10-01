Возвращение Месси не единственная забота Хави. В «Барселоне» эпидемия травм

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вчера, 13:50

Медовый месяц тренера закончился.

Раздадут ветеранов и вернут Месси

Хави еще в Катаре показал, что он маленький диктатор. Эрнандес не возглавил «Барселону» раньше, ведь составил список требований, которые Бартомеу отклонил. Наставник без опыта только требовал. Теперь у Хави конфликты с ветеранами. С Пике случилась перепалка. С Альбой и Бускетсом отношения портятся, ведь ветераны видят, что их собирают убрать, как Алвеса.

Жерар может перебраться в «Атлетико», Жорди в «Ювентус», а Серхио еще не решил. При этом Хави, как сообщили журналисты, болеющие за «Барселону», ввел новое правило. Никто не может ставить под сомнения кадровые и тактические решения Эрнандеса, как пытался Пике. Хави не хватает опыта и тренерских трофеев, чтобы его решения уважали по умолчанию.

Наставник планирует разогнать ветеранов и приказывать молодым. Но у Лапорты ведь есть идея фикс – вернуть Месси. Популизм, замешанный на вражде каталонского и парижского клубов. Шейхи уверены, что судья убил их в день знаменитой ремонтады. Перекупили её автора Неймара за 222 млн евро, забрали Месси. Пытались завербовать Левандовского.

Вражда серьезная. На днях президент ПСЖ Аль-Хелаифи поставил под сомнение законность недавней продажи активов «Барселоны». Возвращать Месси не хотят, но даже чистка ветеранов может быть связана с Лионелем. Возможно, аргентинец на них в обиде, если считает, что Пике подговорил всех не идти на максимальное сокращение зарплат, чтобы Месси мог остаться.

Богатые тоже ссорятся, но зачем Хави ветеран? Лапорта хочет угодить фанатам, просит связку Месси и Левандовского. Но тренеру нужно задуматься. Теоретически нынешний Лионель может стать как Мюллер для Роберта. Ответ о возвращении Месси получат после ЧМ -2022, а Хави требует гарантии, что аргентинец спокойно отнесется к ротации состава и отдыху.

Причиной травм может быть план Хави

Тренер жесткий и резкий, ему сложно прислушиваться к молодым и ветеранам. Кунде в интервью говорил, что уютнее в центре защиты, а не справа. Де Йонг не хочет играть в обороне и чисто в опорной зоне. Рафинья и Дембеле, если в ближайшее время их загонят на позиции латералей в схеме «3-5-2», могут взбрыкнуть. Хави важно не переборщить с контролем.

Штаб Эрнандеса разработал для каждого игрока индивидуальный план питания. Ввели обязательные командные обеды, чтобы коллектив не разбивался на коалиции – молодые испанцы, латиноамериканцы, остальные легионеры и ветераны. Это правильно, но не стоит превращать «Барселону» в тоталитарную секту с вождем Хави. Но по трекеру уже выдали.

Хави следит за игроками даже в быту, собирает данные, сколько они отдыхают. Нельзя приехать на тренировку позже, чем за полтора часа до ее начала. И хотя тренер обещал, что будет беречь здоровье футболистов, что прямо связано с зимним чемпионатом мира, не исключено, что причина серии травм не в отвлечении на сборные, а в методах наставника.

Эрнандес – максималист, уже говорит о победе в Ла Лиге, хотя есть мощный «Реал» мудрого Анчелотти в соперниках. Следовательно, летом каталонцев загнали. Есть серия побед в Ла Лиге, по пробегу и средней скорости выделялись. Но люди не ломовые лошади. На фоне усталости пошли травмы. А что их получили в расположении разных сборных – совпадение.

Если бы в конце сентября играли клубные матчи, то тоже могли вылететь Кунде, де Йонг, Депай, Бельерин и Араухо. Уругваец мечтал сыграть на ЧМ -2022, но Хави приказал делать операцию. Каталонца не интересуют задачи сборной Уругвая и мечты игрока. Да, нельзя утверждать, что у Араухо был реальный шанс избежать скальпеля финского хирурга. Но операция показывает, кто диктует правила.

Хави не отпустил летом Депая, теперь у Мемфиса мало игровой практики. Эрнандес много общается с Фати, у того подавленное состояние после сложных травм, но результата нет. А тренер отказался перевести игрока на позицию инсайда ближе к Левандовскому, чтобы снизить нагрузки. Еще Хави заявил, что Ансу не заслуживает места в сборной. Не всегда педагог должен говорить всё, что думает.

Эрнандес делает вид, что казна полная

Лапорта подписал игроков, которых «Барселона» не могла себе позволить. Долги растут, давление не станет меньше. В клубе задумывались, что будет, если схемы руководства вызовут вопросы у людей из УЕФА ? В конце сезона нужно будет платить по счетам. Хави может вести себя настолько жестко, расправив иголки, поскольку ежик уже ночью на трассе, а впереди – колонна грузовиков.

Проделанная до сегодняшнего дня тактическая работа, определение «неприкасаемых» – в списке тер Штеген, Кунде, Араухо, Педри, Дембеле и Левандовски, и заявления после поражения от «Баварии», что «Барселона» уже не хуже, не отменяет календарь. Сегодня первый день октября. Если клубные нагрузки и перелеты привели к серии травм, то после ЧМ можно потерять полкоманды.

Хави предложил убить футбольный распорядок, изменить подход к сборным. То есть он считает, что вправе менять целый футбольный мир. Понимаем, что Эрнандес вечно слышит дифирамбы – наследник Гвардиолы, будущий чемпион. Но это опасные комплименты, когда в клубе не все замечательно, не обеспечена финансовая безопасность, а «Барселона» не среди фаворитов ЛЧ .

Плюс под них будут копать. Каталонцы разозлили почти всех грандов с ордой юристов. Сначала один президент довел клуб до де-факто банкротства, а потом второму разрешили многое, чтобы оно не состоялось де-юре. Говорят, шейхи из ПСЖ готовы купить «Эспаньол», лишь бы разозлить Лапорту. А Месси выдадут новый контракт, лишь бы Лионель не вернулся в город, ставший родным.

Лапорта и Хави — самоуверенные ребята. Возможно, именно такие нужны «Барселоне», чтобы клуб выжил. Набрали в долг сильных игроков, а чисто тренерских вопросов к Хави хватает. Не знаю, два или три защитника лучше. Не поняли роль Де Йонга. Загнали Педри. Пареньку 19 лет, еще в прошлом сезоне хавбек получил три травмы сухожилий и пропустил 30 матчей.

Что будет, когда Левандовски не забьет? Класса латералей хватит? По трансферам наполеоновские планы – Бернарду Силва, «новый Бускетс» Мартин Субименди, обмен Депая на Фирмино, возвращение Месси. Но увлечение громкими сделками не позволяет забыть, что «Барселона» вылетела от «Айнтрахта», не переиграла кризисную «Баварию», а через пару дней сразится в Милане.

Хави рано жить, как диктатору. Это молодой тренер, которому многому нужно научиться. Затоптали парочку соперников с помощью Левандовского, Дембеле и Педри, но самые сложные испытания впереди. Например, выездной матч с «Реалом» через две недели.