«Локомотив» пропустил четыре и заигрывает с вылетом из РПЛ. Фанаты требуют разогнать немцев

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вчера, 21:29

Цорн и Циннбауэр снова проиграли в РПЛ .

У тренеров было две недели

Ганчаренко – коварный наставник, не спорим. Виктор Михайлович в молодости самой «Баварии» проблемы создавал, но это было десять лет назад. Сейчас Хайнкес, которого белорус тогда обыграл в Лиге чемпионов с БАТЭ , на пенсии. Юпп гуляет с собакой и занимается прополкой клумбы у дома. Обратно в Германию нужно отправить Циннбауэра, поскольку к матчу против «Урала» тренерский штаб москвичей готовился всю паузу на матчи сборных. В Кубке России «Локомотив» легко убрал «Химки», можно было разобрать до матча конкурента в борьбе за спасение в РПЛ на молекулы.

Вместо этого «Урал» в гостях забил на седьмой минуте – серия ошибок в обороне Худякова с уже привычными смешными действиями Едвая в конце эпизода. Спустя пять минут Ненахов в размашистом подкате зацепил Газинского, а судья показал красную карточку. Эксперт Федотов прав, теоретически можно рассуждать о предупреждении, поскольку Юрий успел поднять ногу. Но давайте смотреть на эпизод с позиции «Локомотива». В чем смысл жесткого подката в центре поля? Незачем рисковать здоровьем соперника – было близко к травме, независимо от положения ноги Газинского.

Но в этом действии, как в характерных ошибках обороны, когда «Урал» удвоил счет, весь нынешний «Локомотив». Даже если бы после такого слабого тайма забили четыре мяча в чужие ворота, то оставался плохой футбол с моментами у владений Худякова. Но ведь не забили, Ганчаренко одержал всего вторую победу в «Урале» в РПЛ после возвращения. «Локомотив» в таком состоянии, что даже назначение Шалимова ошибкой не будет. Циннбауэр оказался наставником низкого класса в ужасной форме. Снова жаль Худякова, «Урал» просто разорвал оборону «Локомотива», вернее, ее ошметки.

РЖД не хочет платить неустойки

Комппер уволен с поста помощника главного тренера, ведь официально не мог трудиться, нет лицензии, но убрать его из клуба сразу не могли. В таком случае Марвину нужно заплатить большую компенсацию. По той же логике остался Циннбауэр. Упустили идеальный момент для смены главного тренера. Можно было выбрать нового приличного наставника, дать ему паузу на матчи сборных для знакомства с командой. В таком случае победа над «Уралом» открывала путь в середину таблицы. А вот поражение почти загоняет в зону вылета, ведь стыковые матчи пока никто не отменял.

Если «Факел» дома обыграет «Торпедо», то другой московский опустится на тринадцатое место. До прямого вылета «Локомотива» еще далеко? Как сказать, «Урал» и «Торпедо» в последних играх скорее живые, чем мертвые. «Черно-белые» на зубах, но по делу обыграли ЦСКА , а «Локомотив» проиграл в четырех турах подряд. Уступили «Ахмату», «Факелу» и «Спартаку». Только последний соперник из первой пятерки. Значит, впереди у команды сложный календарь. Их ждёт разозленный на себя «Сочи». Дальше дерби с «Торпедо». Позже серия матчей с «Динамо», ЦСКА , «Краснодаром» и «Спартаком» еще до середины ноября.

Нагрузки будут невероятными, десять матчей за сорок девять дней. «Локомотив», невзирая на отсутствие эпидемии травм, перестал впечатлять прессингом, на который фанатично и неудачно ставил Циннбауэр. Возможно, с Фассоном и Жемалетдиновым команда из Москвы оставляла бы куда лучшее впечатление. Как раз нужен спокойный лидер обороны и классный плеймейкер. Но оба футболиста в лазарете. Как и Бикфалви, Коновалов, Гаджимурадов, Шатов и Подберезкин. «Локомотив» дома умудрился провалить матч против соперника, который недосчитался пятерых футболистов, а еще отдал Кузьмичева как раз «Локомотиву».

Нельзя без сильных менеджеров

Футбольный непотизм давно дружил с «Локомотивом», поэтому Циннбауэр на днях притащил в клуб знакомого тренера. Цорн стеснялся признать, что наследник Прядкина, но это как отрицать, что у Смородской в клубе работал зять Кирилл Котов. После этого карьера в большом футболе у скаута вверх не пошла. Впрочем, не всегда родство означает отсутствие квалификации. С младшим Ротенбергом у фанатов «Локомотива» неплохие отношения. Вряд ли финн сможет работать хуже, чем немцы среди директоров клуба.

А кто набирал состав и назначал тренеров? Во-первых, Цорн, который слушал Рангника. Томас поверил в план Ральфа для клуба, потратили большие деньги на новичков. Во-вторых, не стоит забывать, что из совета директоров ЦСКА пришел Плутник. Не очень круто, что государственные корпорации переплелись, собрав у себя клубы РПЛ . Но когда у «Динамо» появился Павел Пивоваров – бывший исполнительный директор «Зенита», или когда в «Локомотив» попал Геркус, тоже работавший в Санкт-Петербурге, то хуже не стало. «Бело-голубые» прибавили, хотя Бувач, похоже, теперь промахнулся с выбором главного тренера. А Геркус ссорился с Сёминым, но вместе праздновали чемпионство.

Сейчас о таком можно не мечтать, ведь один из боссов «Локомотива» честно сказал – на былое финансирование могут не рассчитывать. РЖД не до футбола. Но дело ведь не в полном отсутствии ресурсов, а в неумелом их расходовании. Изидор, Баринов и компания плохо понимают, что забыли в таком «Локомотиве»? Непонятно, куда идет клуб стратегически. Никто не понял, зачем так затянули со сменой тренеров. Немцы давно заслужили отставку, хватает лишь анализа игры команды в защите – Едвай и Мампасси стали «легендами» сезона, чтобы все понять.

В атаке Керк и Камано не лучше. Достаточно оценить попытку заменить Кухту несчастным Иваном Игнатьевым – лучше бы старенького Дзюбу подписали, Артем мог сплотить команду за счет лидерских качеств, и становится понятно, что все оценки старта сезона были не столько пророческими, как очевидными. Идеологию в клуб принесли, а свежесть идей забыли. «Урал» уничтожил «Локомотив» Циннбауэра, пусть не смущают голы престижа. Надеемся, отставка тренера – дело решенное, но важнее имя кандидата в спасители. Эту команду можно поднять в середину таблицы.