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Топ-агенты хотят подписать контракт с Нванери

сегодня, 07:24

Молодой футболист «Арсенала» Итан Нванери попал в сферу интересов топ-агентов, пишет The Mirror.

Также сообщается, что 15-летнего футболиста в свои ряды хочет заполучить сборная Нигерии, поскольку у Нванери отец из этой страны.

Недавно Итан стал самым молодым игроком в истории АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:48
Ох зря Артета засветил его.....чую ща начнется
Сейчас акулы типа Мендеша, Захави, Джурабчиана и прочих начнут засорять мозг парню и отвлекать его от футбола. Надеюсь много лет будет выступать за Арсенал и принесет клубу много пользы! Если конечно агенты не начнут мутить. Вообщем игрок еще очень молодой, поглядим на него и на его талант
ОПС
ОПС
сегодня в 08:48
Его время еще не пришло.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:14, ред.
Интересно...это Эдегор 2.0 или Кркич 2.0

Парень молодец. Своим упорством уже к 16 годам обеспечил своей семье безбедную старость и себе богатую жизнь. Посмотрим, как распорядится..
shlomo
shlomo
сегодня в 07:58
Много было в таком возрасте талантов и где они?
Гость
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