Топ-агенты хотят подписать контракт с Нванери

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сегодня, 07:24

Молодой футболист «Арсенала» попал в сферу интересов топ-агентов, пишет The Mirror.

Также сообщается, что 15-летнего футболиста в свои ряды хочет заполучить сборная Нигерии, поскольку у Нванери отец из этой страны.