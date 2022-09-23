Топ-агенты хотят подписать контракт с Нванери

Молодой футболист «Арсенала» Итан Нванери попал в сферу интересов топ-агентов, пишет The Mirror.
Также сообщается, что 15-летнего футболиста в свои ряды хочет заполучить сборная Нигерии, поскольку у Нванери отец из этой страны.
Недавно Итан стал самым молодым игроком в истории АПЛ.
Сейчас акулы типа Мендеша, Захави, Джурабчиана и прочих начнут засорять мозг парню и отвлекать его от футбола. Надеюсь много лет будет выступать за Арсенал и принесет клубу много пользы! Если конечно агенты не начнут мутить. Вообщем игрок еще очень молодой, поглядим на него и на его талант
Сейчас акулы типа Мендеша, Захави, Джурабчиана и прочих начнут засорять мозг парню и отвлекать его от футбола. Надеюсь много лет будет выступать за Арсенал и принесет клубу много пользы! Если конечно агенты не начнут мутить. Вообщем игрок еще очень молодой, поглядим на него и на его талант