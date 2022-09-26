Руководство МЮ отказалось назначать Кантона на пост президента клуба

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона рассказал, что несколько раз предлагал свою кандидатуру на пост президента клуба, но каждый раз это встречало отказ руководства «дьяволов».
У меня было несколько встреч с Эдом Вудвордом. Но в руководстве отказались назначить меня президентом «Манчестер Юнайтед».
Я по-прежнему уверен, что там должен быть я или кто-то другой. МЮ должен иметь кого-то из мира футбола.
Кантона выступал за МЮ с 1992 по 1997 год, он взял 12 трофеев с клубом.
https://youtu.be/SDGNoSKxbLM