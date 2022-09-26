Руководство МЮ отказалось назначать Кантона на пост президента клуба

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вчера, 12:23

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, что несколько раз предлагал свою кандидатуру на пост президента клуба, но каждый раз это встречало отказ руководства «дьяволов».

У меня было несколько встреч с Эдом Вудвордом. Но в руководстве отказались назначить меня президентом «Манчестер Юнайтед». Я по-прежнему уверен, что там должен быть я или кто-то другой. МЮ должен иметь кого-то из мира футбола.