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Руководство МЮ отказалось назначать Кантона на пост президента клуба

вчера, 12:23

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона рассказал, что несколько раз предлагал свою кандидатуру на пост президента клуба, но каждый раз это встречало отказ руководства «дьяволов».

У меня было несколько встреч с Эдом Вудвордом. Но в руководстве отказались назначить меня президентом «Манчестер Юнайтед».

Я по-прежнему уверен, что там должен быть я или кто-то другой. МЮ должен иметь кого-то из мира футбола.

Кантона выступал за МЮ с 1992 по 1997 год, он взял 12 трофеев с клубом.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:43
Легенда МЮ)...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:42
Грязный игрочишка был оказывается
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:18
Тут и догадки никакие не нужны. Кантона - француз..., и этого достаточно, чтоб в Англии, на его хотелки, ему дали от ворот поворот.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:02
Ответ в стиле Кличко - «или я, или кто-то другой»
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:32
У мясных скоро освободится Пол Эшуорт!)) Можно взять его!Он из мира футбола))) Наверное))
dok66
dok66
вчера в 13:01
Пускай уж лучше останется легендой МЮ , чем станет его руководителем .
Futurista
Futurista
вчера в 12:45, ред.
Боятся....Эрик если что ушатает любого)...

shlomo
shlomo
вчера в 12:29, ред.
Я по-прежнему уверен, что там должен быть я или кто-то другой ....и ведь не поспоришь, будет либо он либо кто то другой...:))))
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