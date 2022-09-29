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В «Спартаке» рассказали о состоянии Виктора Мозеса

вчера, 19:53

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления от травмы футболиста «красно-белых» Виктора Мозеса.

Мозес проходит период реабилитации с графиком. Как только он сможет вернуться к тренировочному процессу, мы об этом сообщим. Первый или второй этап — мы никогда не даём такой информации, поскольку процесс восстановления долгий и тяжёлый: что-то может пойти не так. Сейчас стучим по дереву — всё нормально. Виктор восстанавливается. Надеемся, будет всё хорошо.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:15
очень нужен, всегда нужен !
ABir
ABir
вчера в 23:06
Ждём Виктора в составе
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 21:18
Удачи ему/
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:54
Вылечат, а потом он сбежит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:53
Любая травме плоха, а в случае с Мозесом - вдвойне. Был бы молодым, внимания бы на неё не обратил. Подлечился - и снова в бой. Но возраст... Дни, месяцы, годы уходят, а молодым с каждым днём ты не становишься. Поэтому и считает Виктор каждый день до выздоровления. Чего и мы ему желаем от всей души и всего сердца.
Выздоравливай, дружище. Без тебя наш чемпионат на йоту, но потускнел.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:25
    Oliver S
    Oliver S
    вчера в 20:01
    Здоровья тебе, Витя. Будь ты на поле с Ростовом и Динамо могло быть +6 очков, а не вот это вот всё.
    Гость
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