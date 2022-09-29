В «Спартаке» рассказали о состоянии Виктора Мозеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе восстановления от травмы футболиста «красно-белых» Виктора Мозеса.

Мозес проходит период реабилитации с графиком. Как только он сможет вернуться к тренировочному процессу, мы об этом сообщим. Первый или второй этап — мы никогда не даём такой информации, поскольку процесс восстановления долгий и тяжёлый: что-то может пойти не так. Сейчас стучим по дереву — всё нормально. Виктор восстанавливается. Надеемся, будет всё хорошо.