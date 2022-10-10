Камоцци: «Для уверенного чемпионства „Спартаку“ нужны осечки конкурентов»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Спартак» показывает хорошую игру и много забивает, но его чемпионство зависит и от многих других факторов. Команда сейчас с каждым матчем гонится за победой, но этого недостаточно.

«Зенит» в последнем матче потерял очки, но будет ли он оступаться в следующих турах? Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов.