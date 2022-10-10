Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Камоцци: «Для уверенного чемпионства „Спартаку“ нужны осечки конкурентов»

вчера, 13:20

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Спартак» показывает хорошую игру и много забивает, но его чемпионство зависит и от многих других факторов. Команда сейчас с каждым матчем гонится за победой, но этого недостаточно.

«Зенит» в последнем матче потерял очки, но будет ли он оступаться в следующих турах? Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов.

До конца сезона РПЛ еще далеко, и если «Зенит» в нынешней ситуации сохранит бразильцев до конца сезона, «Спартаку» будет очень сложно победить. Сложно, но вполне возможно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти: «Первая цель сезона — выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Сегодня, 18:27
Сунесс считает, что «Ливерпулю» необходимо укрепить полузащиту
Сегодня, 18:15
Кейн: «Я думаю только об играх за „Тоттенхэм“»
Сегодня, 17:56
Фердинанд: «На месте Кейна меня бы тошнило от Холанда»
Сегодня, 17:48
Витинья: «Мы хотим победить. У нашего соперника сильный состав»
Сегодня, 17:29
Шмидт: «Путь к победе лежит через веру в себя»
Сегодня, 17:07
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:56
Естественно, победит та команда, которая допустит меньше осечек, а значит наберёт больше очков. А осечки будут у всех, Реалов и Барселон у нас нет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:13
Будут осечки и конкурентов, будут осечки и у Спартаковцев - от этого ни кто не застрахован. Но самое главное то, что сейчас Спартак показывает очень хорошую игру, которая позволяет бороться за чемпионство.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:08
Что за бред несёт этот итальяшка?
Срочно проверить на свиной грипп!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:52
Это не самый достойный путь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:24
Ага, своей то чемпионской игры нет, только на косяках соперников могут подняться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 