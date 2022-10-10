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Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ливерпулем»

сегодня, 00:33
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе «канониров» над «Ливерпулем» (3:2) в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги.

Я очень счастлив, очень горжусь командой и очень доволен тем, как мы играли. Мы проявили настоящее желание, самообладание, качество и мужество, чтобы победить именно в таком стиле. С точки зрения физики то, что мы сделали как команда, как игроки проявили себя по отдельности — всё это было феноменально. Другого пути нет. В матчах с «Ливерпулем» вы должны соответствовать высокому уровню.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:02
Арсенал с победой,так держать.
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 08:59
Желаю повторить путь Леста 15/16. Хороший футбол показыаают ребята Артеты. Прям хочется чтоб взяли Апл. Ни как не хочу унизить или растроить болелщиков Сити, Вы даже уже не кайфуете от этого трофея))
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 07:33
Молодцы Канониры с победой очередной! Вы чемпионы! А Клопп как был плаксой так и остался плаксой вечный нытик, желаю Ливерпулю пробить дно АПЛ! и Вылета желаю Ливерпулю в чемпионшип
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:17
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 07:08
    Молодцы, очень неожиданно!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:06
    Это футбол, любой может победить...
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 07:02
    Хорошо, что хоть кто-то навязывает соперничество Ман. Сити, хотя мало верится, что это будет длиться долго.
    8au8r3tgaztg
    8au8r3tgaztg
    сегодня в 06:53
    Есть за что похвалить своих
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 06:29
    Арсенал ждёт жёсткий спад
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 05:17
    Действительно, очень сложный матч выиграли, вытерпели! Да, этот Ливерпуль сейчас не в лучших игровых кондициях, но это все ровно Ливерпуль, он всегда опасен. Впереди не менее важный матч с Лидсом, хотелось бы продолжения побед!
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 03:04
    Молодцы, весь сезон так проиграть без спадов глядишь чемпионами станут.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:54
    Очень хороший матч выдали команды. Но Арсенал точно был сильней .
    Гость
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