Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» высказался о победе «канониров» над «Ливерпулем» (3:2) в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги.

Я очень счастлив, очень горжусь командой и очень доволен тем, как мы играли. Мы проявили настоящее желание, самообладание, качество и мужество, чтобы победить именно в таком стиле. С точки зрения физики то, что мы сделали как команда, как игроки проявили себя по отдельности — всё это было феноменально. Другого пути нет. В матчах с «Ливерпулем» вы должны соответствовать высокому уровню.