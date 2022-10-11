Мбаппе намерен уйти из ПСЖ в январе

Отношения между руководством ПСЖ и нападающим Килианом Мбаппе испортились, так как форвард считает, что парижане не выполнили обещания, которые давали ему, чтобы убедить продлить контракт в мае.
Поэтому Мбаппе намерен уйти из клуба уже зимой. Единственным возможным вариантом продолжения карьеры для форварда называется «Ливерпуль».
На месте шейхов давно бы в Англию его сплавил - там его закидоны не прокатят.
Платить ЛЮБОМУ игроку Мира 300 млн чтоб он только остался - это унижение для любого клуба. Ну а если и Макрон звонит чтоб остался - это уже что то за гранью. А ПСЖ найдет хорошего вингера и в Бразилии - да где угодно, и Атмосфера без этой черной вонючки станет в команде куда лучше. Пока в команде Месси Неймар Мбаппе - не видать шейхам ЛЧ как снега в Катаре. ИМХО.
На месте шейхов давно бы в Англию его сплавил - там его закидоны не прокатят.
Платить ЛЮБОМУ игроку Мира 300 млн чтоб он только остался - это унижение для любого клуба. Ну а если и Макрон звонит чтоб остался - это уже что то за гранью. А ПСЖ найдет хорошего вингера и в Бразилии - да где угодно, и Атмосфера без этой черной вонючки станет в команде куда лучше. Пока в команде Месси Неймар Мбаппе - не видать шейхам ЛЧ как снега в Катаре. ИМХО.
Да кто ж его отпустит-то?
Мбаппе продлил с клубом контракт до 2025 года и сам себя заковал в "золотую клетку" на ближайшие три сезона.
Там такой контракт, что даже самому Мбаппе будет невыгодно его разрывать, да и вряд ли какой-нибудь клуб в мире его потянет.
Да, Мбаппе не очень доволен своей ролью в команде он думал, что он сейчас будет королём в ПСЖ и все на него будут молиться, но он не учёл, что в команде собраны игроки, которые просто не будут этого делать, а он ничего с ними не сделает.
Как мне кажется, что Мбаппе повторяет судьбу Неймара. Тот тоже так же себя вёл в Барсе, но там были авторитеты ну очень уж серьёзные как Месси и Суарес. Но Неймар мечтал быть главной звездой и убежал в ПСЖ.
История повторяется? Но Мбаппе такой трюк не удастся сделать, так как главные режиссёры того побега были хозяева ПСЖ, а больше так никто не снимет.
Ну или просто кому то выгоден такой слух, а сам Мбаппе просто недоволен, но уходить не собирается.
Да кто ж его отпустит-то?
Мбаппе продлил с клубом контракт до 2025 года и сам себя заковал в "золотую клетку" на ближайшие три сезона.
Там такой контракт, что даже самому Мбаппе будет невыгодно его разрывать, да и вряд ли какой-нибудь клуб в мире его потянет.
Да, Мбаппе не очень доволен своей ролью в команде он думал, что он сейчас будет королём в ПСЖ и все на него будут молиться, но он не учёл, что в команде собраны игроки, которые просто не будут этого делать, а он ничего с ними не сделает.
Как мне кажется, что Мбаппе повторяет судьбу Неймара. Тот тоже так же себя вёл в Барсе, но там были авторитеты ну очень уж серьёзные как Месси и Суарес. Но Неймар мечтал быть главной звездой и убежал в ПСЖ.
История повторяется? Но Мбаппе такой трюк не удастся сделать, так как главные режиссёры того побега были хозяева ПСЖ, а больше так никто не снимет.
Ну или просто кому то выгоден такой слух, а сам Мбаппе просто недоволен, но уходить не собирается.
Очень сильно Мбаппе разочаровал. Ливерпуль сделает глупость, если его пригласят. На мой взгляд, этот футболист закончился.
Очень сильно Мбаппе разочаровал. Ливерпуль сделает глупость, если его пригласят. На мой взгляд, этот футболист закончился.