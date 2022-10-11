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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе намерен уйти из ПСЖ в январе

вчера, 16:40

Отношения между руководством ПСЖ и нападающим Килианом Мбаппе испортились, так как форвард считает, что парижане не выполнили обещания, которые давали ему, чтобы убедить продлить контракт в мае.

Поэтому Мбаппе намерен уйти из клуба уже зимой. Единственным возможным вариантом продолжения карьеры для форварда называется «Ливерпуль».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:25, ред.
Прочитал новость, затем комментарии. Первая из разряда "бабка сказала" - ни источника информации, ни фактов. Что хочешь, то и думай. Вот и набросились некоторые пользователи на бедного французика: хапуга, мол, и никаких гвоздей. Ни тени сомнения в этом. В отличие от меня.
Интересно, какие такие обещания давали ему владельцы, убеждая остаться. Четырёхкомнатную квартиру вместо трехкомнатной или убрать из команды конкурентов в лице Неймара и Месси ? Зарплату повысили в 1,5 раза, рядом великолепные партнёры, которые тебя уважают и радуются твоим забитым мячам...
Давайте подождём достоверной информации, а потом, если она подтвердится, и пустим в Мбаппе стрелы критики. А то завтра вдруг окажется, что она пустышка и что тогда , направим ему телеграмму с официальными извинениями ?
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:56
Мартышка совсем с ума сошла
Мне он всегда не нравился
Из молодых суперзвёзд, сравните Холанда
Парень ведёт себя достойно
А эти молодые негрофранцузы позорище
До этого Погба чудил, теперь Мбаппе
Bobon
Bobon
вчера в 21:55
Какой бы клуб его не купил, проблемы будут. Он очень талантливый игрок, но поймал звезду очень рано. Даже если бы он перешел в Реал, вел бы он себя точно так же. Он привык, что ему в 63 дуют и иначе себя вести уже не будет. Нафиг это кому нужно. То ему Неймар мешает, то Месси, в другом клубе ему еще кто-нибудь будет мешать. И что? Выполнять все его требования?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:29
Что за дурак выдумал эту желтуху?!
А многие ведутся и так серьёзно обсуждают, драматизируют на эту тему.
Rex04
Rex04
вчера в 21:16
Шамани сделали своё дело,во всём виновата Пол Погба и его брат…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:58
Подобные балалайки - без ссылки на источник, может штамповать ежедневно любой идиот..., причём пачками и без устали...
Nazi
Nazi
вчера в 20:42
Пусть валит куда угодно, коли играть ему не охота за родной город при окладе в 100 лямов в год.. Хоть в задницу бегемота :)
112910415
112910415
вчера в 20:24
контрольный пакет акций не дали ?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:24
Скоро станет изгоем как тот черный кот играет в Адана,идиот и мерзавец
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:05
В Барселону!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:41
Ждем встречи
karnager
karnager
вчера в 19:40
С кем поведёшься (с трансом), точно кукухой поедешь… Спасать шоколадку надо, а то в обезьяну через год превратиттся
An Jo
An Jo
вчера в 19:21
"Шо, опять ?!" (С)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:19
Как же он может?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:09
Для этого "Ливерпулю" достаточно продать 24-х игроков из 28-ми, "Энфилд", брэнд, инфраструктуру...занять у "МС" миллионов 400...и....Мбаппе у них...
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:50
На колено не встают))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:34
Пусть маринуют в ПСЖ 🤣
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:33
Пусть идёт в Ливерпуль,Клоппу сейчас подмога не помешает
Надеюсь Килиана никогда не будет в Мадриде,слишком он капризный!
qkesxw4cz2mx
qkesxw4cz2mx
вчера в 18:33
Несерьезный малый! Вся карьера пошла под ... скандалы!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:30
Разбавили новости о Роне .
Теперь твоя очередь черепашка Мбаппе!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:27
А как же просьба Макрона, которому он не мог отказать?! Или он думает хозяева его теперь просто так отпустят?! Нет Килиан, ты продал душу Шейхам когда ставил подпись под контрактом! Я уверен, что в контракте нет пункта, в котором прописанно, что ПСЖ избавится от Неймара или прочих игроков по просьбе Мбаппе! Так что обещать могли все что угодно, а в официальном документе в котором стоит подпись игрока этих пунктов точно нет, а значит юридически все чисто! Вот перешел бы в Реал и все было бы хорошо....
Если все же Шейхи дадут добро на уход игрока, то заломят за него большую сумму, сбив тем самым желание многих грандов купить Мбаппе
Ливерпуль конечно же обещал Клоппу большие деньги на трансферы, но не думаю что этих денег хватит на покупку Килиана. Ну а если и хватит, то не целесообразно тратить столько на одного игрока, когда дыр в команде много.
Возможно Челси может себе позволить игрока, но у них цели тоже немного другие
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 18:26
😆😂
Crooclin
Crooclin
вчера в 18:21, ред.
Тем более что французские мега-звёзды весьма редкие гости в составе мерсисайдцев, так что врядли для Килиана будут делать какие-то исключения, тем более что для Англии мировое чемпионство он пока ещё не добывал и нянькаться болельщики с ним точно не собираются
Судьба капризного Погба в МЮ должна быть для него живим примером!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:17
Очень сомневаюсь, что Мбаппе откажется от своей текущей космической ЗП. Даже и близко никто не станет платить.
adekvat
adekvat
вчера в 18:13
Вот звездуля, в Англию собрался.
Crooclin
Crooclin
вчера в 18:11, ред.
От перехода Мбаппе кто ещё больше потеряет - он сам или Ливерпуль: у мерсисайдцев под большим вопросом выход в ЛЧ на следующий сезон хоть через АПЛ, хоть через победу в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:57
Приехали шейхи на дачу.Все куда-то уходят,приходят
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:56
Реал он кинул, нужно искать клуб попроще
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 17:40
В противостоянии Мбаппе и Холланда технарем и разносторонним выглядел Мбаппе, но в итоге Холланд сделал шаг вперед и им восхищаются все,а Мбаппе повторяет путь Неймара: Победа в ЛЧ/ЧМ, крутые напарники,но он не главная скрипка, деньги, желание уйти в другой клуб…
Elliada
Elliada
вчера в 17:36
А какие требования ПСЖ не выполнил? Огромная зарплата - есть. Влияние - есть. Разве что ноги ему не целуют. Или он этого хочет? Или памятник поставить требует?

ПСЖ нужно избавиться от него.
Гость
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