Мбаппе намерен уйти из ПСЖ в январе

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вчера, 16:40

Отношения между руководством ПСЖ и нападающим испортились, так как форвард считает, что парижане не выполнили обещания, которые давали ему, чтобы убедить продлить контракт в мае.

Поэтому Мбаппе намерен уйти из клуба уже зимой. Единственным возможным вариантом продолжения карьеры для форварда называется «Ливерпуль».