Сон, Салах и Рюдигер — в команде недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила команду недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Диогу Кошта («Порту»).
Защитники: Пьер Корню («Маккаби»), Нианзу Куасси («Севилья»), Антонио Рюдигер («Реал»).
Полузащитники: Омер Ацили («Маккаби»), Леон Горецка («Бавария»), Галено («Порту»).
Нападающие: Диогу Жота, Мохамед Салах, Роберто Фирмино (все — «Ливерпуль»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»).
Аж целых 10 очков уплыли...
Аж целых 10 очков уплыли...
"Способы заработать очки для ставок"
Способов много.
"Способы заработать очки для ставок"
Способов много.