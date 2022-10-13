Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеЛига чемпионов 2022/2023

Сон, Салах и Рюдигер — в команде недели Лиги чемпионов

вчера, 19:17

Пресс-служба УЕФА объявила команду недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Диогу Кошта («Порту»).

Защитники: Пьер Корню («Маккаби»), Нианзу Куасси («Севилья»), Антонио Рюдигер («Реал»).

Полузащитники: Омер Ацили («Маккаби»), Леон Горецка («Бавария»), Галено («Порту»).

Нападающие: Диогу Жота, Мохамед Салах, Роберто Фирмино (все — «Ливерпуль»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»).

Сон, Салах и Рюдигер — в команде недели Лиги чемпионов

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Легенды «Челси» и звёзды «Ливерпуля». Лучшие африканцы в истории АПЛ
Сегодня, 09:25Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Символическая антисборная 12-го тура РПЛ. Впервые Сафонов и снова «Локомотив»
12 октябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии8
Символическая сборная 12-го тура. Быстрейший гол века в РПЛ и хулиган Соболев
10 октябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии9
ОфициальноМане, Ди Мария и Родриго — в команде недели Лиги чемпионов
06 октября Фото
WhoScored представил символическую сборную третьего тура Лиги чемпионов
06 октября Фото
Символическая антисборная 11-го тура РПЛ. Сильнейшие осечки «Сочи» и «Локомотива»
04 октябряМаксим Тарасов в блоге Символические антисборныеКомментарии5
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:16
А Левандовски?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:38
И такое бывает, не правда ли?
Аж целых 10 очков уплыли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:21
Всё по делу...
alexgurzan
alexgurzan ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 19:21
https://www.soccer.ru/game
"Способы заработать очки для ставок"
Способов много.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 