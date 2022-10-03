Символическая сборная 11-го тура. Безумный Сафонов, хитрый Малком и жених из «Оренбурга»

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вчера, 22:57

Представляем главных героев футбольного уикенда.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – сейв тура

У «Крыльев Советов» будут вопросы по судейству Сухого. Хотели пенальти, а еще вторую желтую карточку для Кайо. Но к чему не придраться? К игре Сафонова в этом сезоне и в отдельно взятом матче. Матвей отразил пять ударов в створ своих ворот. Причем один дальний удар был очень сложным. А еще выгреб мяч с линии ворот после попытки Евгеньева. Системы определения гола нет, но показанные повторы скорее в пользу вратаря. Браво, Сафонов, «Крылья Советов» были близки к победе, но Матвея не огорчили.

Защитники

Игорь Смольников («Торпедо»)

Классно, что опытный Игорь окончательно перебрался из антисборной в этот состав. «Торпедо» оживает, и хотя грозит вылет, ветераны команды дерутся за каждый пункт. «Факел» пытался победить, забивал мячи, но Смольникова не испугали трибуны в Воронеже, привык к такому в карьере. Игорь сыграл в чужой штрафной площади как заправский форвард – разобрался в окружении защитников, обеспечил «Торпедо» выездную ничью.

Антон Швец («Ахмат») – трудяга тура

Нашел себя в центре обороны. По воротам Шелии по именам сильная атака «Динамо» нанесла всего два точных удара. У «Ахмата» метких попыток в три раза больше. Именно удар Швеца в середине первого тайма предопределил судьбу поединка. «Ахмат» забил еще раз, а затем хватило техники защитников, хотя полчаса «Динамо» играло в большинстве. Швец выстоял – 3 перехвата, 4 победы на втором этаже и 9 выносов мяча.

Виллиан ( ЦСКА )

По воротам ЦСКА попали дважды, но обескровленная оборона – не сыграли Дивеев и Зайнутдинов, а перед матчем вылетел из-за травмы Фукс, держалась неплохо против злого соперника, подгоняемого Гогниевым, для которого ЦСКА не чужой. Хозяева пытались навредить фавориту, счет в конце сократили, но это не отменит работу Виллиана. Классные подкаты, победы на втором этаже, выносы и отборы. Помарки были, но Виллиан – классный защитник.

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Хитрый серб умудрился проскочить мимо многих моментов, созданных по его флангу. Зато именно Мирослав организовал для «Ахмата» победу. Его теперь уже традиционное смещение на полуфланг с продвижением мяча завершилось передачей на Садулаева. Забил напарник, но гол четко создал Богосавац. В отборе тоже играл, хотя не так часто. Пускай левый латераль выбрал примитивный подход, тот сработал – фаворит проиграл в гостях.

Полузащитники

Малком («Зенит») – хитрец тура

Чем отличается Малком этого сезона от прошлой версии? Отношением к центральным матчам. Видно, что бывший нападающий «Барселоны» любит сыграть с запасом, поберечь энергию. Но так делал и Аршавин когда-то, что не мешало ему стать легендой «Зенита». Малком забивал ЦСКА , делал ассист в РПЛ против «Спартака» в победной выездной игре. Теперь помог задавить «Ростов». У вингера точный удар, голевая передача и всего 11 созданных моментов.

Юрий Газинский («Урал») – диспетчер недели

«Урал» разнес «Локомотив», голы престижа в дополнительное время вообще не меняют оценки героев Ганчаренко. Тренера отметим ниже, а здесь выделим опытного полузащитника. Грамотно пропускал мячи. Именно против Юрия нарушил правила Ненахов, когда судья решил показать прямую красную карточку. Также на счету Газинского два созданных гола, но во втором случае Худяков зацепил мяч, поэтому в протоколе лишь один голевой пас.

Даниел Мишкич («Урал»)

Отмечаем Юшина, Каштанова и Ранджеловича, которые тоже забивали, но Мишкин был еще активнее. Пять ударов, гол, созданные моменты, выигранная борьба. Если бы «Урал» реализовал все свои шансы, то могли выиграть 7:0 или даже крупнее. Без Бикфалви и еще нескольких важных игроков гости сумели разнести «Локомотив» на выезде. В конце расслабились, но голы огорчили только защитников и Помазуна. Победа 4:2 тоже яркая и важная.

Квинси Промес («Спартак»)

Лучший футболист в истории «Спартака» по версии Шавло снова пригодился в сложном матче. По победным голам за московский клуб Промес отрывается ото всех, уже 30 раз выручал команду именно решающим ударом. В этом случае речь о пенальти, но еще важнее красивый пас на Николсона. Без первого гола «Пари НН» мог сохранить уверенность в себе, не было бы пенальти, который спас «Спартак» от потери очков против аутсайдера.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – дубль тура

Настолько хочет, чтобы Генич пришел в футболке «Спартака» на домашний матч ЦСКА , что готов вернуться на пик формы. А если серьезно, то «Химки» подставились под резкие действия ЦСКА в первом тайме. Снова оборона команды, где теперь новый тренер – Гогниев, не радовала. Чалов технично расправился, и очень правильно, что первый гол записали на него, ведь сделал всю работу, действия защитника в подкате ничего не меняли. У Чалова теперь 8 баллов по «гол плюс пас», а надо 13, чтобы обыграть Генича.

Владимир Сычевой («Оренбург») – предложение тура

В «Оренбурге» не знали, что форвард собирается сделать после гола. В публичном жесте предложения руки, сердца и половины имущества любимой девушке важно знать, что подруга точно хочет замуж. В этом случае, надеемся, совет да любовь победят. Эпизод редкий и запоминающийся. Респект арбитру – Любимов не стал выписывать форварду желтую карточку. Сычевой собрал гол плюс пас против «Сочи», все успел на чужой половине поля и с букетом цветов.

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Урал»)

Взял мертвую команду, не смог рассчитывать на многих важных футболистов, но разнес «Локомотив» в гостях. Ганчаренко, конечно, слишком хорош для работы в «Урале». Но раз «железнодорожникам» новый тренер с опытом не нужен, то пусть Циннбауэр проигрывает дальше. А Виктор Михайлович возглавляет сборную тура, в котором некоторые тренеры даже проигрывали достойно, как Карпин, который проделал хорошую работу в Санкт-Петербурге. Абаскаля тоже отметим. Направил «Спартак» к успеху, но был фаворитом, в отличие от Ганчаренко.

Рекордсмен РПЛ . Игорь Лебеденко