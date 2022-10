Символическая антисборная 12-го тура РПЛ. Впервые Сафонов и снова «Локомотив»

1665599086

вчера, 21:24

Прощальная гастроль Циннбауэра и масса ошибок в защите.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

«Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again…» Сафонов привык к сборной тура, а теперь в команде паникеров. «Ростов» запугал Матвея частыми ударами. И хотя у Сафонова были спасения, запомнили две ошибки. Выронил мяч на выходе – случился удар в перекладину, а дальше организовал камбэк «Ростова». Вратарь пропустил удар с острого угла под собой, хотя доставал его двумя руками.

Защитники

Владислав Карапузов («Ахмат»)

Основной правый защитник «Ахмата» Тодорович травмировался. Опытного Уциева оставили на скамейке. Появился Карапузов, но сыграл Владислав плохо. Флорентин, Вера и Стаматов не позволили Карапузову уйти с поля без парочки оборонительных действий, но «Ахмат» проиграл живому «Оренбургу». Не только Сычевой в чужой штрафной доминировал, но и у Карапузова были огрехи, которые вели к успешным атакам хозяев поля.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Осинькин ошибся, когда отдал Божина – Сергей попал в сборную тура, а подписал именно Евгеньева. Роман и в «Динамо» допустил массу заметных ляпов. «Крылья Советов» слишком наивно пытались сломать «Спартак» одними атаками. Забили дважды, но не перестроились в обороне. Попали под каток Промеса и Соболева. И хотя Ломаев тоже сыграл плохо, вина на защитниках, раз команда пропустила пять мячей.

Тин Едвай («Локомотив»)

Определение игроков «Локомотива» в этот состав горькая традиция сезона. Плохо выполняют свою работу. Даже когда Едвай хочет помочь, то лишь сделает услугу сопернику рикошетом. Худяков против «Сочи» тоже ошибался, но счет ведь не 1:0 в пользу соперника. Пропустили четыре раза, когда на поле был хорват, который пафосно заявил, что не уедет из РПЛ , поскольку у него «есть яйца». Соперники знают поговорку о лимонах: видят яйца – делают омлет.

Кайо («Краснодар»)

Зачем прыгать в соперника сзади, если он не на чистой ударной позиции, а перед Комличенко находился напарник бразильца? Вторую желтую карточку и пенальти, после которого «Ростов» сравнял счет, Кайо заработал в моменте, где ни один защитник высокого класса, находясь за спиной у форварда – уже проиграл позицию, не шел бы на контакт. Шокирует бессмысленность многих решений футболистов обороны «Краснодара» в этом сезоне.

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Правый защитник клуба из Самары не раз в этом сезоне радовал, но когда встретил Промеса, Зиньковского и Хлусевича, то совершил целый ряд ошибок. Причем на голландца никто не давил весь матч – его прямой оппонент не стал героем «Спартака». Но хватило появления Зиньковского, хватило активных действий Промеса, который также активно играл в центре. Абаскаль придумал, как поймать «Крылья Советов», Бейл не помог в атаке и проигрывал в защите.

Полузащитники

Муми Нгамалё («Динамо»)

Если привезли еще одного Н’Жи, то не до смеха. Один камерунец заменил другого. Йоканович поставил Муми в дружеском дерби против ЦСКА … Только приятная случайность вместе с сэйвами Шунина позволила «Динамо» не проиграть. Нгамалё запомнился суетой. Видно, что может играть технично, но словно не хватает школы. Если Клинтон играл за «Лион», «Тоттенхэм» и «Марсель», то Муми в топ-5 не было никогда, много лет бегал за «Янг Бойз».

Артем Карпукас («Локомотив»)

Вот вышел Жоаозиньо, занял позицию правого инсайда. И каков результат? Дальние удары, два гола, созданные моменты. Карпукас его не поймал. Артем может прибавить в будущем, ему всего 20 лет, но пока важно напомнить, что без отъезда Бека-Бека воспитанник «Локомотива» не играл бы так часто. Или если бы Маридишвили, дорогая покупка завершенной главы, находился в лучшей форме для работы в середине поля. Карпукас грубо ошибался, игроки «Сочи» его не заметили.

Александр Коваленко («Крылья Советов»)

Огорчает, что ветеран Глушаков в плохой форме в «Химках». Не так давно Денис был хорош. Но после пяти голов «Спартака» есть смысл отметить пассивность Коваленко. Игрок сборной, между прочим. Когда Промес сравнивал счет в раздевалку, то именно Александр был у него за спиной, проиграл позицию. «Крылья Советов» скукожились после перерыва, опорная зона просела, давление на защитников было большим, хавбеки его не сняли. Коваленко стал зрителем в день разгрома.

Вендел («Зенит»)

Вендела хвалили чуть ли не чаще всех в сезоне. Но «Факел» не позволил бразильцу разойтись. Хавбек не спрятался на удачной ударной позиции. У Вендела нет повода гордиться своим футболом в качестве диспетчера, создал всего один момент. Понятно, что «Факел» принял настоящий бой. Божин и компания дрались до конца. Но Вендел не сломал чужие редуты, а это его прямая задача в матчах, где у «Зенита» владение мячом составило безумные, но пустые 79 %.

Нападающий

Матео Кассьерра («Зенит»)

Активное участие в атаках, когда соперник настолько слабее – обязательная программа от основного форварда лидера лиги. В прошлом сезоне Кассьерра забивал сильным соперникам, а теперь против скромного «Факела» трижды после четырех ударов промахнулся мимо ворот. Победным голом Семака не порадовал. Активность нападающего осталась пустой. Семак терпел долго, дал колумбийцу почти полный матч, но разочаровался в итоге. Кассьерра намного ниже классом, чем Дзюба и Азмун. Впрочем, не предполагали, что будет настолько неэффективным. Без голов в 12 матчах РПЛ , длительная и печальная серия.

Главный тренер

Йозеф Циннбауэр («Локомотив»)

Прошлые столетия показали, что нельзя полагаться на монархии в развитых обществах. Попадется жестокий, неумный и недалекий правитель – будут проблемы. Империя «Локомотива» сделала прыжок назад, когда пригласила немцев, поскольку они вроде как футбольная знать, раз из мира Бундеслиги. Но Циннбауэр близко не Тедеско, которого после «Лейпцига» позовут хоть в Серию А, хоть в АПЛ . Йозеф не был популярным тренером. А еще хуже, что оказался слабым тактиком. «Локомотив» играет ужасно, обновил ряд антирекордов. Последний удар – разгром от «Сочи», завершился увольнением Цорна и Циннбауэра.

Серия сезона. «Локомотив» проиграл 5 матчей подряд