Символическая антисборная 11-го тура РПЛ. Сильнейшие осечки «Сочи» и «Локомотива»

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вчера, 20:32

Подарили голы сопернику.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

4 мяча от аутсайдера – повод задуматься если не о «ляпах» вратаря, то о проблемах в обороне или опорной зоне. В этом случае – все сразу. Столько же пропустил «Локомотив» от «Урала», но в их случае проблема скорее в игроках обороны москвичей. Джанаев – главный виновник второго пенальти в ворота южан. Неудачная игра в штрафной – и мяч прошел мимо рук Сослана, а Джимми Марин упал. В довершение – не было взаимопонимания с защитниками, из-за чего действия в своей штрафной не были согласованы.

Защитники

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Ниже будет еще много футболистов этого клуба. Самый яркий момент – его падение, из-за чего Ранджелович убежал в штрафную москвичей. Уже на этом можно заканчивать, «Урал» удвоил преимущество и довел до победного.

Тин Едвай («Локомотив»)

Неудачи «Локомотива» уже воспринимаются с легкой иронией – плохой сигнал, команда потеряла болельщика. Все голы «Урала» — результат индивидуальных ошибок игроков обороны. Первый – на плечах Едвая. Хорват легко отпустил Алексея Каштанова, он пробил с разворота. На 41-й минуте – легкая пробежка Тина, он потерялся между Ранджеловичем и Каштановым и не смог навязать сопротивление. Может, Едвай и считался бы добротным защитником, но этому мешает отсутствие чтения игры – даже при 0:2 он спокойно смотрел, как Каштанов в одиночестве готовится к удару (правда, забил по итогу Ранджелович).

Мусса Сиссако («Сочи»)

Еще один виновник проходного двора в обороне сочинцев. В моменте с первым голом он зачем-то перестал опекать Владимира Сычевого и выдвинулся на Стаматова. Владимир спокойно пробежал по штрафной и отдал голевую на Аюпова. Затем они с Мещаниновым не разобрались, кому накрывать Флорентина – второй гол. Пенальти на Флорентине – что-то из разряда борьбы. Завершение кошмарного вечера – красная карточка за фол в штрафной. Поединок с «Оренбургом» 21-летнему малийцу стоит забыть, как страшный сон.

Максим Ненахов («Локомотив»)

Латераль «железнодорожников» собрал полный набор осечек в матче с «Уралом» — не участвовал в оборонительных действиях, не опекал никого из «шмелей», позже получил прямую красную и поставил команду в крайне затруднительное положение при отставании 0:1. Виной этому неудачный подкат, когда мячом владел Юрий Газинский. При проходном дворе в своей трети это приговор – уральцы быстро завладели инициативой и до добавленного ко второму тайму времени вели в 4 мяча.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Это незаменимый игрок для атаки «Сочи», но вот в обороне Кристиан, бывает, отрабатывает скверно (это при том, что он опорник). Эквадорец не стал возвращаться на свою половину поля после того, как Макарчук неудачно отдал в центр. В результате Флорентин пробежал по пустому пространству и забил второй мяч. Нобоа мог оставаться выключенным из эпизода, из-за чего оренбуржцы спокойно создавали остроту из опорной зоны соперника.

Наиль Умяров («Спартак»)

Опорнику доверяет главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль, хотя в его распоряжении есть более стабильный и стрессоустойчивый Руслан Литвинов. Наиль периодически хорош в атаке, может отдавать радиоуправляемые дальние передачи. Правда, под давлением очень легко заставить его ошибиться. Умяров играл персонально по Рыбчинскому, но на 36-й минуте переключился от него на Майга. Толку от этого было мало. Мамаду быстро вскрыл штрафную и забил. В перерыве Умярова заменили на Литвинова.

Матиас Норманн («Динамо»)

У Матиаса сложно с адаптацией в новом клубе. Куда-то делся его дриблинг, передачи вразрез, блокировка мяча. «Бело-голубым» в целом сложно с полузащитой – потерялась работоспособность Гагнидзе, из-за чего москвичи остались без бокс-ту-бокса. Без Моро именно Норманн должен стать камертоном атак «Динамо», правда, этого не получается. С участием в прессинге тоже все было не очень – «Ахмат» легко проходил опорную зону, второй гол случился из-за того, что грозненцам дали спокойно пройти через центр. Норвежец смотрел за эпизодом с позиции наблюдателя.

Нападающие

Лечи Садулаев («Ахмат»)

За что срубать Лаксальта? Он и так травмируется слишком часто. Тем более дважды и необязательно – оба раза Лечи не смог остановить его, когда уругваец продвигал мяч в финальную треть. В результате вингер сел на желтую карточку, а на 61-й минуте был удален. Доигрывать пришлось в меньшинстве, а «Динамо» свои шансы умеет реализовывать. При этом оценка по итогам встречи оказалась вполне высокая – за счет включенности в атаку и участия в обоих голах «Ахмата» (гол + ассист).

Максим Глушенков («Крылья Советов»)

Матч сам по себе для самарцев сложился крайне обидно. Много спорных судейских решений, неконтролируемая жесткость Кайо и нереализованные моменты. Глушенков ценен чтением эпизодов и подключениями, но на этот раз был совсем незаметен. Основная опасность исходила от Сергея Пиняева. Про желтую карточку не говорим – на симуляцию это не было похоже.

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Вингер все время находился где-то вне потенциально голевых эпизодов, покидал фланг и оказывался на позиции «десятки» (при этом не мог подключиться для удара). Ростовчане почти 20 минут играли с «Зенитом» при равном счете – в этот момент голевое чутье Дмитрия нужно было больше всего. Петербуржцы перестреляли соперника – 21 удар против 7 у «Ростова» (у Полоза – вовсе один). Отчасти из-за этого подопечные Сергея Семака смогли дожать южан.

Главный тренер

Йозеф Циннбауэр («Локомотив»)

Будет логично, если соперник наставника из символической сборной 11-го тура попадет в анти-топ.