Символическая сборная 12-го тура. Быстрейший гол века в РПЛ и хулиган Соболев

1665407951

вчера, 16:19

Порадовали голами, характером и камбэками.

Вратарь

Егор Бабурин («Торпедо»)

Аутсайдер завершал домашний матч против «Пари НН» в меньшинстве, но не проиграл. После красной карточки у напарника Бабурин отразил три удара гостей, до нее – еще пять. И защитник Гоцук после стандартов, и форвард Сулейманов пытались обыграть Егора. Подключились люди, вышедшие на замену, проверяли каркас ворот. Но Бабурин работал до конца и помог «Торпедо» набрать один пункт.

Защитники

Виллиан Роша ( ЦСКА )

Было видно еще по выступлениям в Португалии, что бразилец – сильный защитник. Не всегда это значит, что приедет в РПЛ в хорошей форме, ведь даже у Ловрена были разные периоды в «Зените». Но ЦСКА в дерби с «Динамо» навредил небрежный прием мяча от Набабкина. А вот Виллиан пригодился у чужих ворот. Нанес четыре удара, как у Карраскаля, и стал автором единственного гола «армейцев». Также роскошно смотрится на втором этаже.

Сергей Божин («Факел») – надежность тура

«Зенит» редко теряет очки, поэтому ничья в Воронеже – сюрприз, подкрепленный тем, как «Факел» играет дома со многими фаворитами. Команда с характером, а Божин – лидер ее защиты. Сергей не раскрылся в основе «Крыльев Советов», но переход в новый клуб принес ему успех. Не первый сильный матч защитника. Учитывая привычное давление «Зенита», отмечаем дикие показатели Божина без мяча – более двух десятков удачных оборонительных действий.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Классно сыграл, невзирая на пропущенные Селиховым мячи. «Крылья Советов» забили дважды, но пропустили пять раз. Мяч Ежова не помешал Литвинову развивать успех в роли главного человека в обороне Абаскаля, причем как в штрафной площади, так и после перехода в середину поля. Также универсальность Литвинова позволила ему забить мяч в ворота команды из Самары. Когда счет стал 4:2, «Спартак» смог выдохнуть – избавились от нервной концовки.

Полузащитники

Александр Сильянов («Ростов»)

Сначала латераль ошибался, как и вся оборона «Ростова», но затем на счету Александра переломный момент матча – вынос мяча с линии пустых ворот. Попадание мяча в голову включило Сильянова в атаке – на его счету первый гол «Ростова». В единоборствах Александр тоже смотрелся намного лучше, чем позиционно в первом тайме. Пример того, как игрок набрал по ходу матча – отличная реакция.

Жоаозиньо («Сочи») – джокер тура

Понятно, что формально Нобоа забил «Локомотиву» победный мяч в первом тайме, а бразилец с российским паспортом лишь вышел добивать соперника ногами. Но обратите внимание, что за тайм атакующий игрок, который занял зону Де Брюйне – на правом полуфланге, успел создать несколько моментов, а еще реализовал оба своих удара. Дубль Жоаозиньо – большая радость для фанатов «Локомотива». После него отправили в отставку Цорна и Циннбауэра.

Данил Глебов («Ростов») – реванш недели

Глебов допустил ошибку на первых секундах матча, в результате чего его команда пропустила. Но как Данил перекрыл небрежность! На его счету есть удачные отборы, грамотная позиционная игра. Уткин позволил себе девять ударов по воротам, поскольку после серии удачных вертикальных атак «Краснодара» Глебов прибавил. А в конце именно его пас подошвой привел к победному мячу в ворота Сафонова.

Тимофей Маргасов («Сочи»)

Команда Гаранина разнесла «Локомотив», и помогали не только Ушатов и Жоаозиньо, которые вышли на замену, но и Маргасов, сыгравший весь матч. Тимофей грамотно работал по правому флангу – Педринью не стал героем поединка. В обороне Маргасова страховали, не сыграл идеально, но у «Локомотива» всего один удар в створ, а у «Сочи» целых восемь. Тимофей хорош в атаке, как раз его пас на Сарвели завершил немецкий отрезок в «Локомотиве».

Нападающие

Александр Соболев («Спартак») – празднование тура

Показал жест VAR , известный каждому в футбольном мире, а затем «разбил» головой воображаемый телевизор. Пошутил после парочки решений не в пользу «Спартака», против обороны бывшего клуба сыграл роскошно, продлил свою голевую серию. Соболев растет, сделал дубль, забил важнейший второй мяч, огорчил «Крылья Советов» снова после попытки соперника прийти к ничьей. «Спартак» работал с настроением, Александр в ударе.

Алексей Каштанов («Урал») – прорыв недели

Играл в третьей по счету лиге, перешел на правах аренды в «Урал», и теперь в основе команды РПЛ с голами и голевыми передачами в трех поединках высшей лиги подряд. Каштанов успел не реализовать выход один на один, а затем забил на четвертой минуте матча. Класса, конечно, порой не хватает, но настырность есть. К точному удару Алексей позже добавил голевую передачу, сделал разницу в матче с «Химками», выиграли 2:1. Могут спасти «Уралу» сезон вместе с Бикфалви, когда румын вернется на поле.

Квинси Промес («Спартак») – класс сезона

Вряд ли Малком выше классом, чем Промес. При таких оценках важно, сколько человек может выдать сезонов на высоком уровне. Квинси, как и бразилец, не задержался в Ла Лиге – только в «Севилье», а не в «Барселоне», но теперь оба радуют свои команды в РПЛ . У Промеса теперь 11 голов, за ним даже Нобоа не может угнаться (9 точных ударов). Также голландец добавил голевую передачу в матче против «Крыльев Советов». Что бы Абаскаль делал без связки форвардов?

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

«Спартак» нашел приключения в домашней игре против «Крыльев Советов», но соперник отчаянно гнул свою линию, чем помог. Также Абаскаля выручил класс нападающих. У Карпина исполнителей того же уровня нет. Зато есть характер «Ростова». Выбрались к победе после 0:2 по истечении первого получаса матча. Могли пропустить трижды, но даже вынужденная замена сработала в пользу Карпина – Миронов стал автором победного мяча. Обе команды играли задорно, но именно «Ростов» смог задавить «быков», тренер не дал команде утонуть, хотя горели 0:2.

Рекорд тура. Гол Олусегуна

Было несколько ярких матчей, но только в одном из них забили на девятой секунде поединка. Кордоба прессинговал Глебова, Данил неудачно отдал мяч на Олусегуна, а нигериец огорчил Песьякова. Это повторение рекорда чемпионатов России, до этого на девятой секунде забивал только футболист «Шинника», но это случилось еще в двадцатом веке.