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WhoScored представил символическую сборную третьего тура Лиги чемпионов

вчера, 13:28

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В нее включены футболисты «Порту», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Марселя», «Наполи», «Ювентуса», «Боруссии» и «Баварии».

ЛЧ

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Перевод с whoscored.com
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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 16:46
Такое впечатление, что оценивают чисто по голам :) Забил, иди в сборную, не забил, хоть здохни на поле но в сборную не попадешь..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:20
😁😁😁
Рис Джеймс гол + голевая передача остался в стороне, как и Силва, который выиграл весь верх у себя, и в чужой штрафной.
Видимо недостаточно разгромить чемпиона Италии.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:46
явная иллюстрация что не за голы получают 10ку и больше 9 баллов
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:46
Жалко, что Кварацхелии нет в списке. И Брюгге с Челси тоже стороной обошли.
wc2xu7bhq6d9
wc2xu7bhq6d9
вчера в 13:29
Хорош коллективчик!
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