WhoScored представил символическую сборную третьего тура Лиги чемпионов

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
В нее включены футболисты «Порту», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Марселя», «Наполи», «Ювентуса», «Боруссии» и «Баварии».
Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
В нее включены футболисты «Порту», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Марселя», «Наполи», «Ювентуса», «Боруссии» и «Баварии».
Рис Джеймс гол + голевая передача остался в стороне, как и Силва, который выиграл весь верх у себя, и в чужой штрафной.
Видимо недостаточно разгромить чемпиона Италии.
Рис Джеймс гол + голевая передача остался в стороне, как и Силва, который выиграл весь верх у себя, и в чужой штрафной.
Видимо недостаточно разгромить чемпиона Италии.