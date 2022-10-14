Клеман: «Увы, всё сложилось вопреки нашим ожиданиям, результат ужасен»

Главный тренер «Монако» проанализировал поражение своей команды в матче Лиги Европы против «Трабзонспора» (0:4).

Прежде всего стоит отметить, что мы неплохо вошли в игру. В первый 43-минутный отрезок у нас были острые моменты, но мы не смогли их реализовать. Пропущенного мяча не должно было быть, подобное в футболе редкость. Наш темп игры был сбит вторым голом. После этого команда посыпалась. Мы потеряли целостность нашей игры. Увы, все сложилось вопреки нашим ожиданиям, результат ужасен. Нам предстоит сыграть еще в двух матчах группового этапа, еще многое может произойти.