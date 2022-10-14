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Клеман: «Увы, всё сложилось вопреки нашим ожиданиям, результат ужасен»

вчера, 08:54
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор4 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман проанализировал поражение своей команды в матче Лиги Европы против «Трабзонспора» (0:4).

Прежде всего стоит отметить, что мы неплохо вошли в игру. В первый 43-минутный отрезок у нас были острые моменты, но мы не смогли их реализовать. Пропущенного мяча не должно было быть, подобное в футболе редкость. Наш темп игры был сбит вторым голом. После этого команда посыпалась. Мы потеряли целостность нашей игры. Увы, все сложилось вопреки нашим ожиданиям, результат ужасен. Нам предстоит сыграть еще в двух матчах группового этапа, еще многое может произойти.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:26
Разорвали просто турки
f9umrgse8uua
f9umrgse8uua
вчера в 11:05
Да уж, влетели нипадеццки
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:57
Лига Конференций - то, на что остается надеяться, и то не факт, что смогут туда попасть.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 09:37
Прежде всего стоит отметить, что вы проиграли 4-0.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:06
Для Монако это просто позор какой то!
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