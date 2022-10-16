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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Салиба заинтересовал ПСЖ

вчера, 12:12

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может сменить клубную прописку, пишет CBS Sports.

На 21-летнего игрока претендует ПСЖ. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Салиба оценивается в 40 млн евро.

Якобы парижане уже контактировали с агентом игрока.

Ранее слухи связывали защитника с испанским грандом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:40
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:31
    Даже для ПСЖ дорого.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:20
    Доброго Воскресного дня ВСЕМ.
    У меня вот такой вопрос, что значат вот эти пробелы ?!
    drug01
    drug01
    вчера в 12:13
    Надо его посмотреть
    Гость
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