Салиба заинтересовал ПСЖ

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может сменить клубную прописку, пишет CBS Sports.
На 21-летнего игрока претендует ПСЖ. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Салиба оценивается в 40 млн евро.
Якобы парижане уже контактировали с агентом игрока.
Ранее слухи связывали защитника с испанским грандом.
Если мы хотим быть топами нам нужно сохранять своих лидеров и прикупать сильных игроков для обоймы!
Если мы хотим быть топами нам нужно сохранять своих лидеров и прикупать сильных игроков для обоймы!
У меня вот такой вопрос, что значат вот эти пробелы ?!
У меня вот такой вопрос, что значат вот эти пробелы ?!