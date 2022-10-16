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«Челси» может подписать полузащитника «Наполи»

вчера, 08:34

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка попал в сферу интересов «Челси».

Словак близок к продлению контракта с неаполитанским клубом, однако «синие» рассчитывают убедить игрока в трансфере.

В нынешнем сезоне Лоботка провёл 13 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Таганский
Таганский
вчера в 14:05
Такое впечатление, что новое руководство кидается во всякие крайности, при этом создают мнение, что не осознают за что хвататься вообще..
Со стороны это выглядит просто смешно..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:22
Это сомнительно очень. По сильнее него в Челси сейчас игроки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:47
Результативность так себе!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:47
У Наполи в этом сезоне сложилась очень симпатичная команда, которая хорошо выступает как в Серии А, так и в лиге чемпионов.
Главный вопрос захочет ли сам Станислав Лоботка уходить из стабильного клуба в клуб, который лихорадить?
Думаю тут Слаботка должен всё взвесить и принять правильное решение, думаю, что скорее всего он выберет остаться в Наполи.
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