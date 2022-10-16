«Челси» может подписать полузащитника «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка попал в сферу интересов «Челси».
Словак близок к продлению контракта с неаполитанским клубом, однако «синие» рассчитывают убедить игрока в трансфере.
В нынешнем сезоне Лоботка провёл 13 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Со стороны это выглядит просто смешно..
Со стороны это выглядит просто смешно..
Главный вопрос захочет ли сам Станислав Лоботка уходить из стабильного клуба в клуб, который лихорадить?
Думаю тут Слаботка должен всё взвесить и принять правильное решение, думаю, что скорее всего он выберет остаться в Наполи.
Главный вопрос захочет ли сам Станислав Лоботка уходить из стабильного клуба в клуб, который лихорадить?
Думаю тут Слаботка должен всё взвесить и принять правильное решение, думаю, что скорее всего он выберет остаться в Наполи.