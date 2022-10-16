«Челси» может подписать полузащитника «Наполи»

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вчера, 08:34

Полузащитник «Наполи» попал в сферу интересов «Челси».

Словак близок к продлению контракта с неаполитанским клубом, однако «синие» рассчитывают убедить игрока в трансфере.

В нынешнем сезоне Лоботка провёл 13 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.