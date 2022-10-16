Мещеряков: «Лоськов и Пашинин всегда приносили огромнейшую пользу»

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал возвращение и в тренерский штаб железнодорожников.

Я был удивлен, что Лоськов и Пашинин были выведены из тренерского штаба. Потому что даже при всех изменениях главного тренера, они всегда приносили огромнейшую пользу в тренировочной работе. Сможет ли их присутствие улучшить положение «Локомотива»? Необходимо, чтобы складывалось много различных факторов, это без сомнения один из них.