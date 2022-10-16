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Мещеряков: «Лоськов и Пашинин всегда приносили огромнейшую пользу»

вчера, 14:49

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

Я был удивлен, что Лоськов и Пашинин были выведены из тренерского штаба. Потому что даже при всех изменениях главного тренера, они всегда приносили огромнейшую пользу в тренировочной работе. Сможет ли их присутствие улучшить положение «Локомотива»? Необходимо, чтобы складывалось много различных факторов, это без сомнения один из них.

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CTePx
CTePx
сегодня в 12:51
Уж чья бы корова мычала, но не твоя, Мещеряковская ты тварь... Дружочек КЕКнадзе, тут еще свои мысли высказывает...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:03
Я конечно был расстроен когда Лоськова и Пашинина убрали из Локо, но не удивлён.
Дело в том, что игроки же не дураки, они видели кого им поставили, а авторитет Дмитрия Вячеславовича и Олега Алексеевича был в команде непререкаемый.
Вот и взыграла немецкая ревность и пошли они к своему благодетелю в ножки кланяться, что тот убрал богатырей железнодорожных.
Вот Цорн с Леонченко и убрали их, но это аукнулось и привело к увольнению всей этой бражки.
Google Eagle
Google Eagle
вчера в 14:55
Ну не всегда конечно, но...
Гость
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