Мещеряков: «Лоськов и Пашинин всегда приносили огромнейшую пользу»

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.
Я был удивлен, что Лоськов и Пашинин были выведены из тренерского штаба. Потому что даже при всех изменениях главного тренера, они всегда приносили огромнейшую пользу в тренировочной работе. Сможет ли их присутствие улучшить положение «Локомотива»? Необходимо, чтобы складывалось много различных факторов, это без сомнения один из них.
Дело в том, что игроки же не дураки, они видели кого им поставили, а авторитет Дмитрия Вячеславовича и Олега Алексеевича был в команде непререкаемый.
Вот и взыграла немецкая ревность и пошли они к своему благодетелю в ножки кланяться, что тот убрал богатырей железнодорожных.
Вот Цорн с Леонченко и убрали их, но это аукнулось и привело к увольнению всей этой бражки.
Дело в том, что игроки же не дураки, они видели кого им поставили, а авторитет Дмитрия Вячеславовича и Олега Алексеевича был в команде непререкаемый.
Вот и взыграла немецкая ревность и пошли они к своему благодетелю в ножки кланяться, что тот убрал богатырей железнодорожных.
Вот Цорн с Леонченко и убрали их, но это аукнулось и привело к увольнению всей этой бражки.