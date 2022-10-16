Булыкин — о возвращении Лоськова и Пашинина: «Это правильное решение!»

Экс-форвард «Локомотива» прокомментировал возвращение и в тренерский штаб железнодорожников.

Это правильное решение! Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам. Они провели в клубе много времени и отдали ему многое. Но кто будет главным тренером — большой вопрос. Я за русского специалиста, но кого выберет руководство, никто не знает. Они взвешивают много факторов. До зимней паузы должны определиться, потому что надо будет готовить команду ко второй части сезона, которая очень важна. «Локомотиву» нужно наверстать все, что потеряли при своем ужасном старте.