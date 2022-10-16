Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Булыкин — о возвращении Лоськова и Пашинина: «Это правильное решение!»

вчера, 14:46

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возвращение Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова в тренерский штаб железнодорожников.

Это правильное решение! Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам. Они провели в клубе много времени и отдали ему многое. Но кто будет главным тренером — большой вопрос. Я за русского специалиста, но кого выберет руководство, никто не знает. Они взвешивают много факторов. До зимней паузы должны определиться, потому что надо будет готовить команду ко второй части сезона, которая очень важна. «Локомотиву» нужно наверстать все, что потеряли при своем ужасном старте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»
Сегодня, 18:52
Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»
Сегодня, 17:57
Алдонин: «Понравилась игра ЦСКА и „Спартака“, а результат – не очень»
Сегодня, 17:15
Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»
Сегодня, 17:05
Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»
Сегодня, 16:05
Мостовой: «„Спартак“ возмущается не по делу»
Сегодня, 15:56
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:49
Каждый по разному кукарекает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 