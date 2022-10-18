Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа порассуждал о шансах вратарей получить «Золотой мяч».
Я считаю, что это невозможно. Ты выигрываешь Ла Лигу, Лигу чемпионов, твоя команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге занимаешь лишь седьмое место.
Ну, они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года.
Однако ... когда нет чётких критериев на награду ЗМ, то каждый, в том числе и диванный спец вправе выбирать свою кандидатуру..., и он по сути окажется прав, чего быть не должно.
Согласен с Куртуа что при сегодняшнем подходе вратарю в борьбе за ЗМ делать нефиг. В этой связи, необходимо систематизация и оцифровка показателей, которые будут пусть если и не в полной мере, но хотя бы на 70-80 % отражать оценку действий претендентов на эту награду.
В конце то концов...есть календарный год, есть турниры в каждом году, эти турниры имеют свою футбольную значимость. Отсюда надо плясать, а именно: создавать системное ранжирование показателей, вводить коэффициенты весомости, производить взаимоувязку результативных действий и т.д. и т.д. и т.д...
Однако ... когда нет чётких критериев на награду ЗМ, то каждый, в том числе и диванный спец вправе выбирать свою кандидатуру..., и он по сути окажется прав, чего быть не должно.
Согласен с Куртуа что при сегодняшнем подходе вратарю в борьбе за ЗМ делать нефиг. В этой связи, необходимо систематизация и оцифровка показателей, которые будут пусть если и не в полной мере, но хотя бы на 70-80 % отражать оценку действий претендентов на эту награду.
В конце то концов...есть календарный год, есть турниры в каждом году, эти турниры имеют свою футбольную значимость. Отсюда надо плясать, а именно: создавать системное ранжирование показателей, вводить коэффициенты весомости, производить взаимоувязку результативных действий и т.д. и т.д. и т.д...
Последнее: Бензема назабивал кучу мячей в очень важных матчах, в играх с сильным соперником, во многих случаях проявляя высокое индивидуальное мастерство. Куртуа помогала в защите ворот вся высококлассная команда, причём в полном составе.
Последнее: Бензема назабивал кучу мячей в очень важных матчах, в играх с сильным соперником, во многих случаях проявляя высокое индивидуальное мастерство. Куртуа помогала в защите ворот вся высококлассная команда, причём в полном составе.