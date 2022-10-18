Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно»

Голкипер «Реала» порассуждал о шансах вратарей получить «Золотой мяч».

Я считаю, что это невозможно. Ты выигрываешь Ла Лигу, Лигу чемпионов, твоя команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге занимаешь лишь седьмое место.

Ну, они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года.