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Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно»

вчера, 10:35

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа порассуждал о шансах вратарей получить «Золотой мяч».

Я считаю, что это невозможно. Ты выигрываешь Ла Лигу, Лигу чемпионов, твоя команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге занимаешь лишь седьмое место.

Ну, они хотя бы придумали награду лучшему вратарю года.

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 23:06
Бензема был вне конкуренции.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:22
За пару сэйвов тебе ЗМ? 😀 Вот так сразу самую высокую награду носатому захотелось.
dok66
dok66
вчера в 13:26
Удел вратарей - защищать свои ворота . Но выигрывает всегда команда , которая забивает . И чего тут обсуждать .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:46
Ты же не Яшин.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 12:05, ред.
Я скажу больше. Голкипер, о котором можно сказать " Один из... ". Не самый лучший, а именно один из, несмотря на завоёванные им титулы. А уж сколько простых мячей он напропускал... Да, в некоторых матчах блеснул, но только в некоторых. Да и не мудрено, учитывая его высокий рост.
Последнее: Бензема назабивал кучу мячей в очень важных матчах, в играх с сильным соперником, во многих случаях проявляя высокое индивидуальное мастерство. Куртуа помогала в защите ворот вся высококлассная команда, причём в полном составе.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:37, ред.
Вратарь - полкоманды...любой игрок вряд ли)...
Куртуа мог пропустить столько же, сколько забил Бензема + то что он пропустил в сезоне...на выходе ноль...
И никто не считал сколько верняков не забил Бензема)...
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 11:34
Все тоже самое сделал Бензема, только еще отгрузил несколько десятков голов, половину в важных матчах. Куртуа, конечно, тоже хорош, но именно на 7 место и тянет)
ДСА
ДСА
вчера в 11:24
Практически всегда лучшим становится нападающий.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:18, ред.
Карима с заслуженной победой.
Однако ... когда нет чётких критериев на награду ЗМ, то каждый, в том числе и диванный спец вправе выбирать свою кандидатуру..., и он по сути окажется прав, чего быть не должно.
Согласен с Куртуа что при сегодняшнем подходе вратарю в борьбе за ЗМ делать нефиг. В этой связи, необходимо систематизация и оцифровка показателей, которые будут пусть если и не в полной мере, но хотя бы на 70-80 % отражать оценку действий претендентов на эту награду.
В конце то концов...есть календарный год, есть турниры в каждом году, эти турниры имеют свою футбольную значимость. Отсюда надо плясать, а именно: создавать системное ранжирование показателей, вводить коэффициенты весомости, производить взаимоувязку результативных действий и т.д. и т.д. и т.д...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 11:12
Много говоришь, носатый..
5bh3guvw6cbp
5bh3guvw6cbp
вчера в 11:01
У Яшина получилось
Elliada
Elliada
вчера в 10:54
К чему это нытье? ЗМ выиграл игрок твоей команды. То есть он тоже выиграл ЛЧ и чемпионат. И команда побеждала не только благодаря сейвам, но и голам, которые забивал Бензема. Конечно, можно похвалить ФФ за отдельную награду для вратарей, но и поругать можно за отдельную награду для нападающих. Бензема забивал важные голы, а Левандовски получил за количество. Судя по логике ФФ, награду "Лучший вратарь" должен был получить не тот, кто выиграл ЛЧ, а тот, который пропустил меньше всего.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
Такова футбольная жизнь!
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