Кавазашвили: «Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера ЦСКА в адрес наставника «красно-белых» в перерыве матча 13-го тура РПЛ .

Федотов за короткий период в футбольном мире завоевал уважение и зарекомендовал себя как тренер толковый и строго сдержанный. Для меня удивительно, что он отреагировал на Абаскаля, человека нового в российском футболе. Я не хотел бы, чтобы наш русский менталитет опускался настолько, что мы оскорбляем гостей. Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать. Может, там что-то и было, но Федотов его неправильно понял, не знаю. Тогда, может быть, Владимир Валентинович имел право подойти к судье и сказать, что он меня оскорбил таким-то образом, проверьте видеозаписи и выносите решение. Я бы сделал так, а не огрызался бы и не посылал бы матом. Если ты что-то кому-то хочешь сделать в отместку, то подойди и дай в рожу, на этом все закончится.