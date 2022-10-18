Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили: «Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать»

вчера, 17:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

Федотов за короткий период в футбольном мире завоевал уважение и зарекомендовал себя как тренер толковый и строго сдержанный. Для меня удивительно, что он отреагировал на Абаскаля, человека нового в российском футболе. Я не хотел бы, чтобы наш русский менталитет опускался настолько, что мы оскорбляем гостей. Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать. Может, там что-то и было, но Федотов его неправильно понял, не знаю. Тогда, может быть, Владимир Валентинович имел право подойти к судье и сказать, что он меня оскорбил таким-то образом, проверьте видеозаписи и выносите решение. Я бы сделал так, а не огрызался бы и не посылал бы матом. Если ты что-то кому-то хочешь сделать в отместку, то подойди и дай в рожу, на этом все закончится.

Комитет по этике должен рассмотреть этот эпизод в обязательном порядке. Надо ли наказывать Федотова? Все зависит от того, как сейчас новые члены комитета воспримут этот момент. Есть специальный регламент, утвержденный исполкомом РФС, там все написано — за что надо применять санкции, вплоть до отстранения от матчей на своем стадионе. «Спартаку» просто надо подать жалобу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Измайлов: «Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти»
Сегодня, 20:16
Тукманов: «Торпедовцам трудно будет рассчитывать на успех с ЦСКА»
Сегодня, 18:54
Андреев: «Хорошая игра, много голов — болельщикам понравилось»
Сегодня, 18:24
Куликов: «Хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперёд»
Сегодня, 17:45
Р. Билялетдинов: «Выйти из себя, дать волю эмоциям, конечно, бывало»
Сегодня, 17:38
Гаджи Гаджиев: «Психологи нужны, от этой составляющей зависит очень многое»
Сегодня, 17:15
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:46
Вы что, читаете через слово или как? Вы не видите, что я привёл в пример мнение ЮРАНА, а не своё собственное?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:52
Тронули за душу слова о том, что Абаскаля нельзя обзывать только потому, что он гость. И ни слова о том, что такое в приличном обществе вообще не принято. А мы уже 105 лет ( с 1917 ) спорим-спорим, в каком обществе живём. Вот г-н Кавазашвили и вынес вердикт российскому менталитету: своих, родненьких, обзывать можно, а товарищей из-за границы не смей. Могут обидеться. Раболепие у нас, по - видимому, в крови.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:36
Спартак, точнее их менеджмент так воспитан и проникнут духом скандалов. начиная от снятия с ЧР, включая обращения в САС и в ЭСК. Больше них никто в ЭСК не обращался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
Ты, однако, идеалист. Я внимательно слежу за нашим футболом и всеми клубами, а не только за КБ, как ты и скажу со всей определенностью. У нас вообще нет тренеров не матершинников. Евсеев, Юран, Шалимов, Талалаев, Ганчаренко, Карпин, и т.д матом не ругаются, они разговаривают с использованием мата как членов предложения. А провокатор рыжий должен знать. что для фэйр плэй нужно мяч выбить в аут, и все. Ты посмотри внимательно с какой искаженной рожей он рвался в ВВФ, крича fair play! Его свои же стали оттаскивать.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:23
Т.е. по вашей логике Каррера может влёгкую посылать Федотова на 3 буквы если что...он же выиграл ЧР?)...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:14
Федотов тоже, видимо, забыл, что он тренер и публичное лицо.
Такого неадекватного матершинника с отсутствием воспитания я давно не наблюдал в футболе.
cska1948
cska1948
вчера в 18:53
А вот Сергей Юран критикует Абаскаля:

— Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

— 33.

— Федотов значительно старше.

— Тренеру армейцев 56.

— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты — иностранец, ты находишься в другом государстве. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и вообще-то занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторю: сначала надо что-то выиграть...
memphis
memphis
вчера в 18:27
Про "в рожу" очень верно
cska1948
cska1948
вчера в 18:22
Почему спартачам так хочется разжечь конфликт там где его нет? По окончании игры оба тренера вышли на поле и встретившись ПОЖАЛИ друг другу руки!
Чего вам ещё надо?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:17
Таджики тоже наши гости. но когда они забывают, что они в гостях. получают по ушам. Этот рыжий провокатор забыл. что он в чужой стране, а у нас так себя не ведут.
Naherger
Naherger
вчера в 18:08
Во всем мире тренеры конфликтуют ,но только у нас на этом зацикливаются🤦 что с вами не так?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:00
Что-то гости к вам надолго не заглядывают.
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:29
По соточке тыс. руб. штрафа в КДК)...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:27
Вот это по-нашему - дать в рожу, а потом по соточке, и вопрос решен.
Futurista
Futurista
вчера в 17:26
У быдланов всегда кто то виноват...только не они...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 