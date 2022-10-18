Юран: «Наконец теперь „Золотой мяч“ вручили по заслугам»

Бывший тренер «Химок» прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «Реала» .

Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале», достаточно забивает на протяжении многих лет. Стабильно держит свой уровень.

До этого Левандовски заслужил, но не получил «Золотой мяч»: не знаю, почему ему не дали тогда — в итоге вручили Месси. Наконец теперь дают награду по заслугам. К тому же французу за 30 — вообще прекрасно. Бензема для «Золотого мяча» — достойный выбор.