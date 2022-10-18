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Юран: «Наконец теперь „Золотой мяч“ вручили по заслугам»

вчера, 17:12

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал вручение «Золотого мяча» нападающему «Реала» Кариму Бензема.

Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале», достаточно забивает на протяжении многих лет. Стабильно держит свой уровень.

До этого Левандовски заслужил, но не получил «Золотой мяч»: не знаю, почему ему не дали тогда — в итоге вручили Месси. Наконец теперь дают награду по заслугам. К тому же французу за 30 — вообще прекрасно. Бензема для «Золотого мяча» — достойный выбор.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:10
А Месси не привыкать. У него левейших ЗМ навалом.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:09
Однозначно заслужил.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:00
Заслужил однозначно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:14, ред.
Вот и славненько...
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