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«Барселона» хочет разорвать контракт с Пике

сегодня, 00:07

Защитник Жерар Пике может покинуть «Барселону».

Каталонский клуб планирует договориться о разрыве контракта с Пике. Текущая сделка Жерара с «сине-гранатовыми» рассчитана до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Пике провёл 7 матчей за «Барселону».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:55
Наверное достал своим патриотизмом.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:34
Это давно пора было сделать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:30
Он почти не играет!
6qtdjk7tfbph
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сегодня в 02:12
Давно пора гнать Шакирова
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:37
Возможно это связано с тем, что Пике довольно возрастной футболист!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:33
Вот и время Пике подошло к концу в Барсе .
Всему своё время. Удачи тебе.
Гость
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