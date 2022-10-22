«Барселона» хочет разорвать контракт с Пике

Защитник Жерар Пике может покинуть «Барселону».
Каталонский клуб планирует договориться о разрыве контракта с Пике. Текущая сделка Жерара с «сине-гранатовыми» рассчитана до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Пике провёл 7 матчей за «Барселону».
Защитник Жерар Пике может покинуть «Барселону».
Каталонский клуб планирует договориться о разрыве контракта с Пике. Текущая сделка Жерара с «сине-гранатовыми» рассчитана до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Пике провёл 7 матчей за «Барселону».
Всему своё время. Удачи тебе.
Всему своё время. Удачи тебе.