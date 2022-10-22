«Барселона» хочет разорвать контракт с Пике

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сегодня, 00:07

Защитник может покинуть «Барселону».

Каталонский клуб планирует договориться о разрыве контракта с Пике. Текущая сделка Жерара с «сине-гранатовыми» рассчитана до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Пике провёл 7 матчей за «Барселону».