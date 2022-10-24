Лапорта высказался о шансах «Барселоны» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:42

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы «сине-гранатовых» в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Кто знает... Давайте смотреть правде в глаза, наша команда на данный момент строится.

«Барса» занимает 3-е место в своей группе Лиги чемпионов. Если «Интер» в следующем туре обыграет «Викторию», то каталонцы не смогут попасть в 1/8 финала соревнования.