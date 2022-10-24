Лапорта высказался о шансах «Барселоны» в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы «сине-гранатовых» в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Кто знает... Давайте смотреть правде в глаза, наша команда на данный момент строится.
«Барса» занимает 3-е место в своей группе Лиги чемпионов. Если «Интер» в следующем туре обыграет «Викторию», то каталонцы не смогут попасть в 1/8 финала соревнования.
Остаётся ЛЕ.
Остаётся ЛЕ.
Команда строится? Это вранье и оправдание. Наверняка, планы летом были куда выше, чем выступление в ЛЕ. Для строящийся команды не покупают старого поляка, который 1-2 года поиграет.
Команда строится? Это вранье и оправдание. Наверняка, планы летом были куда выше, чем выступление в ЛЕ. Для строящийся команды не покупают старого поляка, который 1-2 года поиграет.
Да все знают, что вам снова на выход!
Да все знают, что вам снова на выход!