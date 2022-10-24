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Лапорта высказался о шансах «Барселоны» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:42

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы «сине-гранатовых» в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Кто знает... Давайте смотреть правде в глаза, наша команда на данный момент строится.

«Барса» занимает 3-е место в своей группе Лиги чемпионов. Если «Интер» в следующем туре обыграет «Викторию», то каталонцы не смогут попасть в 1/8 финала соревнования.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:09
нету шансов, почти
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:59
Без вариантов.
Остаётся ЛЕ.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:08
Теоритически шанс есть, но на практике - Барселона будет играть в ЛЕ.

Команда строится? Это вранье и оправдание. Наверняка, планы летом были куда выше, чем выступление в ЛЕ. Для строящийся команды не покупают старого поляка, который 1-2 года поиграет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:08
Фантазировать ещё можно.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:03
Барса будет в пролете в этот раз...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:41
Шанс уже упущен
SAINTS
SAINTS
сегодня в 06:44
Шансы? Не не слышал.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:26
Шансов нет никаких.
d9ata8z32e2k
d9ata8z32e2k
сегодня в 05:35
Зачем высказываться о том, чего нет?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:07
Опять в лигу Европы отобрались.
tfxxvs5kqxwc
tfxxvs5kqxwc
сегодня в 04:19
Кто знает...

Да все знают, что вам снова на выход!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:34
Какие еще шансы?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:31
Шансов просто нет
cmx49n2bqwwd
cmx49n2bqwwd
сегодня в 00:54
Все может быть...
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