Гасперини: «В течение длительных периодов наш соперник владел игрой»

Главный тренер «Аталанты» считает, что поражение его команды в матче Серии А против «Лацио» справедливо (0:2).

Это поражение справедливо. «Лацио» великолепно провел первый тайм, и мы не смогли ограничить их передачи, ранний гол сыграл им на руку. Лишь после второго мяча у нас что-то стало получаться.

Это заслуженное поражение, урок для нас. Надеялись, что «Лацио» сбавит темп, после второго мяча так и случилось, но было слишком поздно. В течение длительных периодов наш соперник владел игрой.