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Гасперини: «В течение длительных периодов наш соперник владел игрой»

вчера, 23:36
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что поражение его команды в матче Серии А против «Лацио» справедливо (0:2).

Это поражение справедливо. «Лацио» великолепно провел первый тайм, и мы не смогли ограничить их передачи, ранний гол сыграл им на руку. Лишь после второго мяча у нас что-то стало получаться.

Это заслуженное поражение, урок для нас. Надеялись, что «Лацио» сбавит темп, после второго мяча так и случилось, но было слишком поздно. В течение длительных периодов наш соперник владел игрой.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 07:25
Лацио в этом сезоне может замахнутся на высокие места, но сезон будет долгим.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:25
Лацио с Победой. Но Аталанта свой гол должна была забивать.
Гость
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