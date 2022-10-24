Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Локомотив».
Утверждается, что руководство московского клуба провело встречу с представителями 17-летнего игрока насчет возможного трансфера.
Также не исключается вариант, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом перейдут в «Локомотив».
Сейчас нужно посмотреть, кто возглавит железнодорожников, а вот потом думать стоит ли переходить или нет. Глядишь Локо и главного тренера Крыльев переманит, тогда вообще идеальный вариант для Пиняева будет
Сейчас нужно посмотреть, кто возглавит железнодорожников, а вот потом думать стоит ли переходить или нет. Глядишь Локо и главного тренера Крыльев переманит, тогда вообще идеальный вариант для Пиняева будет