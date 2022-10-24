Пиняев может перейти в «Локомотив»

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вчера, 10:31

Футболист «Крыльев Советов» может перейти в «Локомотив».

Утверждается, что руководство московского клуба провело встречу с представителями 17-летнего игрока насчет возможного трансфера.

Также не исключается вариант, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом перейдут в «Локомотив».