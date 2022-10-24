Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Пиняев может перейти в «Локомотив»

вчера, 10:31

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Локомотив».

Утверждается, что руководство московского клуба провело встречу с представителями 17-летнего игрока насчет возможного трансфера.

Также не исключается вариант, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом перейдут в «Локомотив».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в европейский клуб
Вчера, 17:55
В «Оренбурге» рассказали, почему не состоялся трансфер Агаларова
Вчера, 17:23
Корниленко: «„Локомотив“ официально не обращался к нам по Пиняеву»
Вчера, 10:59
Зеленов: «Интересуется ли „Спартак“ Пиняевым? Не комментируем слухи»
Вчера, 09:46
Слухи«Зенит» не собирается возвращать Азмуна
21 октября
В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Смолову
19 октября
Сортировать
Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:57
Соболев сырой был, он в Крыльях по 9, 10, 2 мячей за сезон забивал, когда перешел Спартак, в первый год - 2 мяча в 13-и играх, потом 2 сезона по 15, а сейчас вот к исходу 1 круга уже 9 мячей и 5 голевых! Какой же он подготовленный был?!
A.S.A
A.S.A ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:38
Переманить это в том плане, что хватит ли у руководства ума на то, чтоб взять себе этого тренера. Осинкин хорошо работает с молодыми игроками, а у Локо сейчас как раз много молодых игроков в обойме
shur
shur
вчера в 15:22
...зачем себя хоронить заживо?! Ведь классный парень!!!
pomor45
pomor45 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:59
Переманит Осинкина? Да только пальчиком пошевели, бегом перебежит. Он спит и видит себя в столице, как тот же Федотов.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:58
Они сначала-бы с тренерским штабом определились, а потом за трансферы. На месте Пиняева в Локо играет вроде как Педриньо - очень интересный игрок, поэтому не уверен в том, насколько этот трансфер нужен Локо.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:55
Пиняеву не нужно спешить с уходом из Крыльев и как минимум до окончания этого сезона нужно думать о футболе, а не о переходе....
Сейчас нужно посмотреть, кто возглавит железнодорожников, а вот потом думать стоит ли переходить или нет. Глядишь Локо и главного тренера Крыльев переманит, тогда вообще идеальный вариант для Пиняева будет
Andrei Galash
Andrei Galash ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:24
Ну это же вполне нормальная ситуация, когда команды "- 2" и большинство клубов первой лиги "подпитывают старших товарищей". Не все могут позволить себе, как Зенит и Спартак, сразу взять сложившегося подготовленного игрока типа Соболева.
nubom
nubom
вчера в 13:10
Успеть на последнюю электричку в ФНЛ?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:07, ред.
Крылышки тоже каждый год Чертаново разбирают! Пиняев из Чертаново и в Крыльях чуть больше года, Соболев и 2 лет там не пробыл, при чем его в аренду в Енисей отдавали! Зиньковский - 2 года в Крыльях, до этого в Зените - 2 играл и Чертаново!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:03
Ну всё опять слухи поползли. Спартак, Локо, кто следующий?
adekvat
adekvat
вчера в 12:53
Главное что бы заплатили нормально клубу,
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:31
Наверное Золотые горы обещают.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:11
Это будет самая большая ошибка с его стороны и получится некий Ваня Соловьёв! Уйти в 17 лет от тренера знающего его в неизвестность ....
memphis
memphis
вчера в 11:07
Достали за счёт КС всё выезжать
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:00
Эх, бедные "Крылышки", каждый год команду разбирают по частям все кому не лень. Не позавидуешь Осинькину - опять придется собирать команду практически с нуля.
7aq36kdxzn6a
7aq36kdxzn6a
вчера в 10:32
Вот туда сейчас точно не надо ходить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 