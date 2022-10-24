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Зеленов: «Интересуется ли „Спартак“ Пиняевым? Не комментируем слухи»

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Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:07
Почему не жалуют?
Головин и Миранчук, играют(я уж молчу про турецкий десант), Сафонов и Лунев сидят, Сафоновым и Захаряном интересуются.
Тут скорее дело в финансовых вопросах за сколько купят и каким образом.
makkie
makkie ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 10:37
С учётом мировой ситуации, долго ждать придётся ))
Сейчас российских игроков в Европе не жалуют!
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:29
Я с нетерпением жду, что он к 18 годам покинет наше болото и отправиться набираться опыта по Эвропам.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:26
В Спартаке интересуются всеми игроками Крыльев)
Так что это не новость)
Главное, чтобы не в Зенит!
ОПС
ОПС
вчера в 10:16
Слухи можно и прокомментировать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:11
Ни о чем
makkie
makkie
вчера в 09:53
Насчёт интереса к Пиняеву.

Футболист безусловно интересный и талантливый. Уже в 17 лет играет в основе Крыльев и забивает. Но, с другой стороны, получит ли он шанс в Спартаке? Летом взяли Зиньковского, есть Мозес, Промес, скоро начнёт тренироваться Бальде Кейта. Все игроки гораздо опытнее и сильнее Пиняева прямо сейчас.

Не хочется, чтобы Сергея просиживал на лавке и катался по арендам. Ему нужно стабильно играть в основе. При этом тот же Зиньковский пока не до конца адаптировался к требованиям Абаскаля и часто выпадает из игры. А ведь Зиньковский был лучшим игроком в Крыльях.

Я бы посмотрел на прогресс Пиняева в Крыльях еще как минимум годик. Пока это сырой игрок, не готовый играть в основе лидеров РПЛ. Но может и должен выстрелить в нашей многострадальной лиге.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:52
Кто только Пиняевым не интересуется, а вот когда будет конкретика, тогда и можно будет поговорить.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:47
Правильно, не чего комментировать слухи. Скоро будем знать точно.
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