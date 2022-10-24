Зеленов: «Интересуется ли „Спартак“ Пиняевым? Не комментируем слухи»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил вероятность перехода футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.
Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил вероятность перехода футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.
Интересуется ли «Спартак» Пиняевым? Не комментируем слухи.
Футболист безусловно интересный и талантливый. Уже в 17 лет играет в основе Крыльев и забивает. Но, с другой стороны, получит ли он шанс в Спартаке? Летом взяли Зиньковского, есть Мозес, Промес, скоро начнёт тренироваться Бальде Кейта. Все игроки гораздо опытнее и сильнее Пиняева прямо сейчас.
Не хочется, чтобы Сергея просиживал на лавке и катался по арендам. Ему нужно стабильно играть в основе. При этом тот же Зиньковский пока не до конца адаптировался к требованиям Абаскаля и часто выпадает из игры. А ведь Зиньковский был лучшим игроком в Крыльях.
Я бы посмотрел на прогресс Пиняева в Крыльях еще как минимум годик. Пока это сырой игрок, не готовый играть в основе лидеров РПЛ. Но может и должен выстрелить в нашей многострадальной лиге.
Футболист безусловно интересный и талантливый. Уже в 17 лет играет в основе Крыльев и забивает. Но, с другой стороны, получит ли он шанс в Спартаке? Летом взяли Зиньковского, есть Мозес, Промес, скоро начнёт тренироваться Бальде Кейта. Все игроки гораздо опытнее и сильнее Пиняева прямо сейчас.
Не хочется, чтобы Сергея просиживал на лавке и катался по арендам. Ему нужно стабильно играть в основе. При этом тот же Зиньковский пока не до конца адаптировался к требованиям Абаскаля и часто выпадает из игры. А ведь Зиньковский был лучшим игроком в Крыльях.
Я бы посмотрел на прогресс Пиняева в Крыльях еще как минимум годик. Пока это сырой игрок, не готовый играть в основе лидеров РПЛ. Но может и должен выстрелить в нашей многострадальной лиге.