Корниленко: «„Локомотив“ официально не обращался к нам по Пиняеву»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на слухи, что футболист самарской команды Сергей Пиняев может перейти в «Локомотив».
Я об этом ничего не знаю. Официально в клуб никто не обращался.
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на слухи, что футболист самарской команды Сергей Пиняев может перейти в «Локомотив».
Я об этом ничего не знаю. Официально в клуб никто не обращался.
Противоположные новости публиковать хотя бы с разницей в день
А то как не посмотришь, выскакивает новость
И через 20мин опровержение
А потом снова слух, и снова опровержение
Противоположные новости публиковать хотя бы с разницей в день
А то как не посмотришь, выскакивает новость
И через 20мин опровержение
А потом снова слух, и снова опровержение