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Корниленко: «„Локомотив“ официально не обращался к нам по Пиняеву»

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Бoрат
Бoрат ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:11
Это называется политические прост.тутки
Бoрат
Бoрат
вчера в 13:10
Блин жёлтым СМИ надо быть похитрее
Противоположные новости публиковать хотя бы с разницей в день
А то как не посмотришь, выскакивает новость
И через 20мин опровержение
А потом снова слух, и снова опровержение
4n8fkp4j56hu
4n8fkp4j56hu
вчера в 11:18
дыма без огня не бывает...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:18
К Пиняеву обращался Манчестер..
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:04
У нас так часто происходит: сначала - "к нам ни кто не обращался", а потом - "мы давно вели переговоры".
Гость
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