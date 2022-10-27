Лапорта: «„Бавария“ — одна из лучших команд в Европе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий после поражения от «Баварии».

«Бавария» — прекрасно выстроенная команда. Очень мощная. Я бы даже сказал, что лучшая или, по крайней мере, одна из лучших в Европе. Было крайне тяжело играть против нее, зная, что мы уже вылетели. Наблюдать за выигрывавшим «Интером» было настоящей пыткой, ведь мы надеялись на чудо, которого так и не произошло.

Мы очень благодарны болельщикам за то, что они поддержали команду в такой трудный вечер. У нас самые лучшие на свете болельщики. Мы понимали, что предстоят взлеты и падения, пока будем перестраивать клуб. Теперь надо смотреть вперед — кубков еще будет много.