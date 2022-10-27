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Лапорта: «„Бавария“ — одна из лучших команд в Европе»

вчера, 08:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий после поражения от «Баварии».

«Бавария» — прекрасно выстроенная команда. Очень мощная. Я бы даже сказал, что лучшая или, по крайней мере, одна из лучших в Европе. Было крайне тяжело играть против нее, зная, что мы уже вылетели. Наблюдать за выигрывавшим «Интером» было настоящей пыткой, ведь мы надеялись на чудо, которого так и не произошло.

Мы очень благодарны болельщикам за то, что они поддержали команду в такой трудный вечер. У нас самые лучшие на свете болельщики. Мы понимали, что предстоят взлеты и падения, пока будем перестраивать клуб. Теперь надо смотреть вперед — кубков еще будет много.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 08:46
Это было известно еще до начала ЛЧ. И Барселона вылетела не вчера. Нужно было выигрывать у Интера
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вчера в 08:33
А ты свою суперкоманду про76 в угоду гному
Гость
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