ЦСКА остался без Федотова, «Спартак» — без Абаскаля. В 14-м туре РПЛ этим могут воспользоваться

У каждого — дисквалификация.
«Пари НН» — «Краснодар»
- Нижегородцы уже преподали урок «быкам» в Кубке России, удержав минимальное преимущество. При этом успехи коллектива за пределами этой встречи хромают – серия без побед растянулась на 6 матчей, хотя до этого нижегородцы столько же не проигрывали. Если Галактионов все еще хочет в «Локомотив», положение надо исправлять.
- Южане быстро отказались от борьбы за топ-3 в Премьер-лиге. Перед поединком с ЦСКА казалось, что до «Ростова» рукой подать – чтобы быть в числе грандов, надо разделывать и «Крылья» с «Пари НН» и «Ахматом». На деле же этого желания не видно.
«Факел» — «Ростов»
- Одна победа в пяти встречах – неприятный сюрприз для Валерия Карпина. Видимо, скамейки все-таки не хватит, чтобы гнаться за «Зенитом» на протяжении всего чемпионата. Объяснению поддаются 1:3 от «Динамо» и «Зенита». В первом случае южане играли частично вторым составом, а во втором даже и объяснять не надо – петербуржцы с отрывом лучшие в России. Да и поражение от «Урала», как оказалось, нельзя списать на судейские ошибки:решения арбитра не назначать 2 пенальти в ворота «шмелей» признали верными, ошибку увидели лишь в не удалении Сиссе на 45-й минуте.
- Команде уровня «Факела» тяжело гнаться за продлением серии с набранными очками, тем более когда в соперниках «Спартак». Впервые за 2 года свою пушку расчехлил великий Николай Рассказов, а Шамар Николсон забил победный мяч. При этом в чемпионате воронежцы все еще балансируют на грани зоны вылета.
«Локомотив» — «Динамо»
- Московское дерби всея Руси (пока не играют «Спартак» и ЦСКА). Оба клуба недовольны последними результатами – отличие лишь в том, что «Локо» достаточно натерпелся от немцев и справедливо отправил Циннбауэра-Цорна в отставку, а «Динамо» с Йокановичем только выстраивает новый коллектив.
- Бело-голубые с «Ростовом» показали, что могут не только играть на контратаках. Единственный гол пропустили с пенальти – Фернандес потянул Комличенко за футболку. Но даже это – скорее заслуга Глебова, оттеснившего Роберто корпусом, чем индивидуальная ошибка парагвайца.
- Для «железнодорожников» победы даже над «Торпедо» и «Химками» — отличное достижение. Галактионов все ближе к тренерскому мостику красно-зеленых, осталось принять наставника на позитивной волне.
«Оренбург» — ЦСКА
- Первый матч «армейцев» без Владимира Федотова у руля. И есть надежда, что единственный. КДК РФС не пожалел ни провокатора конфликта тренеров в минувшем дерби, ни провоцируемого.
- После ударного старта сезона даже две ничьи и поражение выглядят началом неудачной серии. «Спартак» через это прошел – теперь характер надо показать «армейцам».
- С «Оренбургом» будет тяжелее, чем кажется. Южноуральцы в отрезке из 6 матчей проиграли лишь «Динамо», зато оказались сильнее «Сочи» и тех же бело-голубых. Еще предстоит решить, что сильнее – класс ЦСКА или задор «Оренбурга»?
«Спартак» — «Химки»
- Красно-белым удалось избежать второй волны падения – хотя в матче с ЦСКА поражения можно было ожидать. «Спартак» выстоял, и теперь очередное серьезное испытание будет только в последнем матче осенней части сезона (против «Зенита» в Санкт-Петербурге, 6-й тур Кубка России).
- Гогниеву боссы «Химок» доверяют явно больше, чем Писареву. Иначе не объяснишь, почему Спартак все еще у руля после 3 ничьих в 9 матчах. Даже «Факел» в домашних стенах обыграть не удалось – тогда в каких матчах можно рассчитывать на удачный исход?
«Ахмат» — «Торпедо»
- Талалаев встречается со своей бывшей командой уже на третий матч в качестве наставника «автозаводцев». У черно-белых при нем 1 победа и 1 поражение. Делать какие-то выводы по ним невозможно – но сам тренер уверят: 6 недель – и «Торпедо» начнет играть лучше.
- «Ахмат» при Ташуеве красноречиво обыграл «Динамо» и «Краснодар», но споткнулся об «Оренбург». Предельная плотность в середины таблицы может позволить грозненцам по итогам матча как подняться на 5-е место, так и откатиться на 9-е.
«Урал» — «Крылья Советов»
- Ганчаренко воспринял задачу по вызволению «шмелей» из ямы слишком буквально – уральцы вообще не теряют очков в шести встречах подряд, причем противостояли им «Сочи», «Ростов» и «Локомотив». Успех надо закреплять, пока есть такая возможность. 10-е место позволит успокоиться после напряженной борьбы за выживание (после вылета из РПЛ жизни нет – доказано не раз).
- Самарцам победа нужна не меньше – команду до сих пор штормит, хотя набираемые очки позволяют оставаться подальше от зоны стыков. Победы чередуются с неудачами, в чемпионате до перерыва надо сыграть с «Факелом», «Торпедо», «Пари НН», «Ростовом» и «Спартаком». За очки надо цепляться минимум в трех из пяти этих встреч (не считая «Урал»).
«Зенит» — «Сочи»
- По классике петербуржцы одерживают победы во всех домашних встречах, и «Сочи» в нынешнем состоянии не может прервать эту серию. Смущает лишь мини-конфликт с Андреем Мостовым – хавбек вышел на поле в матче Кубка против «Крыльев» во втором тайме, но на 83-й минуте была произведена обратная замена. Андрей сразу последовал в раздевалку. Семаку стоит провести разъяснительную беседу.
- Если Ротенберг доверяет новому тренерскому штабу сочинцев, Гаранину стоит забыть о прошлогоднем втором месте в РПЛ и продолжать строить команду по своему усмотрению. Погоню в любом случае получится продолжить только весной – сейчас нет времени проводить глобальные изменения при пяти поражениях в семи последних играх.
"Fair play" вообще оказывается ругательством и не применимо в РПЛ, что ли?
"Бегало, прыгало" - о человеке в среднем роде верх бескультурия и безнаказанности однозначно!
"Клоун" - об оппоненте из-за спин помощников - слова человека достойного и уважающего не только себя, но и других что-ли? Этакий джентльмен с понятиями....добра и справедливости.
"Fair play" вообще оказывается ругательством и не применимо в РПЛ, что ли?
"Бегало, прыгало" - о человеке в среднем роде верх бескультурия и безнаказанности однозначно!
"Клоун" - об оппоненте из-за спин помощников - слова человека достойного и уважающего не только себя, но и других что-ли? Этакий джентльмен с понятиями....добра и справедливости.
Для компании разве что))))
Для компании разве что))))
рефлекс Павлова - Федотова не сработает)...
рефлекс Павлова - Федотова не сработает)...
Но пожалуй центральный матч тура это «Локомотив» — «Динамо».
Сразу скажу, что я не любитель прогнозировать такие матчи. Тем более когда играет клуб за который я болею. Я всегда надеюсь и желаю победы Локо, но радоваться заранее, даже если соперник намного слабее это не моё. Смотрю на других и вижу, что жизнь наказывает за празднования до матча.
Тем более сейчас в данном матче вообще загадывать дело неблагодарное.
Локо и Динамо в этом году на себя не похоже и у каждого на это есть свои причины.
У Динамо вчерашние звёзды заметно потускнели, а некоторые как Захарян вообще потерялся.
Локо же вообще был в таком состоянии, что в пору созывать консилиум врачей и выяснить в каком состоянии пациент.
Есть надежда, что клубы встряхнутся покажут хороший футбол и в дальнейшем дела пойдут в гору.
Но пожалуй центральный матч тура это «Локомотив» — «Динамо».
Сразу скажу, что я не любитель прогнозировать такие матчи. Тем более когда играет клуб за который я болею. Я всегда надеюсь и желаю победы Локо, но радоваться заранее, даже если соперник намного слабее это не моё. Смотрю на других и вижу, что жизнь наказывает за празднования до матча.
Тем более сейчас в данном матче вообще загадывать дело неблагодарное.
Локо и Динамо в этом году на себя не похоже и у каждого на это есть свои причины.
У Динамо вчерашние звёзды заметно потускнели, а некоторые как Захарян вообще потерялся.
Локо же вообще был в таком состоянии, что в пору созывать консилиум врачей и выяснить в каком состоянии пациент.
Есть надежда, что клубы встряхнутся покажут хороший футбол и в дальнейшем дела пойдут в гору.
Ну что, несколько слов о предстоящем матче Оренбург - ЦСКА....
Сычевой заставит ветерана Акинфеева работать в поте лица????
Личка и его тренерский штаб сделали правильные выводы из серии неудачных игр. Изменив тактическую схему на более закрытую, Оренбург получил возможность перейти на контратакующую модель игры. Результат не заставил себя долго ждать.
Оренбург регулярно недооценивают соперники, тем не менее на домашней арене команда практически непобедима. Из шести встреч подопечные Лички выиграли пять, а проиграли лишь одну встречу. ЦСКА измотан сложным календарём и вполне может не обыграть оренбуржцев.
На данный момент Оренбург единственная команда РПЛ не сыгравшая ничейного матча. А вот на этот матч я рискну и поставлю Ф(0) на Оренбург!
Ну что, несколько слов о предстоящем матче Оренбург - ЦСКА....
Сычевой заставит ветерана Акинфеева работать в поте лица????
Личка и его тренерский штаб сделали правильные выводы из серии неудачных игр. Изменив тактическую схему на более закрытую, Оренбург получил возможность перейти на контратакующую модель игры. Результат не заставил себя долго ждать.
Оренбург регулярно недооценивают соперники, тем не менее на домашней арене команда практически непобедима. Из шести встреч подопечные Лички выиграли пять, а проиграли лишь одну встречу. ЦСКА измотан сложным календарём и вполне может не обыграть оренбуржцев.
На данный момент Оренбург единственная команда РПЛ не сыгравшая ничейного матча. А вот на этот матч я рискну и поставлю Ф(0) на Оренбург!