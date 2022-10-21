ЦСКА остался без Федотова, «Спартак» — без Абаскаля. В 14-м туре РПЛ этим могут воспользоваться

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21 октября 2022, 16:08

У каждого — дисквалификация.

«Пари НН» — «Краснодар»

- Нижегородцы уже преподали урок «быкам» в Кубке России, удержав минимальное преимущество. При этом успехи коллектива за пределами этой встречи хромают – серия без побед растянулась на 6 матчей, хотя до этого нижегородцы столько же не проигрывали. Если Галактионов все еще хочет в «Локомотив», положение надо исправлять.

- Южане быстро отказались от борьбы за топ-3 в Премьер-лиге. Перед поединком с ЦСКА казалось, что до «Ростова» рукой подать – чтобы быть в числе грандов, надо разделывать и «Крылья» с «Пари НН» и «Ахматом». На деле же этого желания не видно.

«Факел» — «Ростов»

- Одна победа в пяти встречах – неприятный сюрприз для Валерия Карпина. Видимо, скамейки все-таки не хватит, чтобы гнаться за «Зенитом» на протяжении всего чемпионата. Объяснению поддаются 1:3 от «Динамо» и «Зенита». В первом случае южане играли частично вторым составом, а во втором даже и объяснять не надо – петербуржцы с отрывом лучшие в России. Да и поражение от «Урала», как оказалось, нельзя списать на судейские ошибки:решения арбитра не назначать 2 пенальти в ворота «шмелей» признали верными, ошибку увидели лишь в не удалении Сиссе на 45-й минуте.

- Команде уровня «Факела» тяжело гнаться за продлением серии с набранными очками, тем более когда в соперниках «Спартак». Впервые за 2 года свою пушку расчехлил великий Николай Рассказов, а Шамар Николсон забил победный мяч. При этом в чемпионате воронежцы все еще балансируют на грани зоны вылета.

«Локомотив» — «Динамо»

- Московское дерби всея Руси (пока не играют «Спартак» и ЦСКА ). Оба клуба недовольны последними результатами – отличие лишь в том, что «Локо» достаточно натерпелся от немцев и справедливо отправил Циннбауэра-Цорна в отставку, а «Динамо» с Йокановичем только выстраивает новый коллектив.

- Бело-голубые с «Ростовом» показали, что могут не только играть на контратаках. Единственный гол пропустили с пенальти – Фернандес потянул Комличенко за футболку. Но даже это – скорее заслуга Глебова, оттеснившего Роберто корпусом, чем индивидуальная ошибка парагвайца.

- Для «железнодорожников» победы даже над «Торпедо» и «Химками» — отличное достижение. Галактионов все ближе к тренерскому мостику красно-зеленых, осталось принять наставника на позитивной волне.

«Оренбург» — ЦСКА

- Первый матч «армейцев» без Владимира Федотова у руля. И есть надежда, что единственный. КДК РФС не пожалел ни провокатора конфликта тренеров в минувшем дерби, ни провоцируемого.

- После ударного старта сезона даже две ничьи и поражение выглядят началом неудачной серии. «Спартак» через это прошел – теперь характер надо показать «армейцам».

- С «Оренбургом» будет тяжелее, чем кажется. Южноуральцы в отрезке из 6 матчей проиграли лишь «Динамо», зато оказались сильнее «Сочи» и тех же бело-голубых. Еще предстоит решить, что сильнее – класс ЦСКА или задор «Оренбурга»?

«Спартак» — «Химки»

- Красно-белым удалось избежать второй волны падения – хотя в матче с ЦСКА поражения можно было ожидать. «Спартак» выстоял, и теперь очередное серьезное испытание будет только в последнем матче осенней части сезона (против «Зенита» в Санкт-Петербурге, 6-й тур Кубка России).

- Гогниеву боссы «Химок» доверяют явно больше, чем Писареву. Иначе не объяснишь, почему Спартак все еще у руля после 3 ничьих в 9 матчах. Даже «Факел» в домашних стенах обыграть не удалось – тогда в каких матчах можно рассчитывать на удачный исход?

«Ахмат» — «Торпедо»

- Талалаев встречается со своей бывшей командой уже на третий матч в качестве наставника «автозаводцев». У черно-белых при нем 1 победа и 1 поражение. Делать какие-то выводы по ним невозможно – но сам тренер уверят: 6 недель – и «Торпедо» начнет играть лучше.

- «Ахмат» при Ташуеве красноречиво обыграл «Динамо» и «Краснодар», но споткнулся об «Оренбург». Предельная плотность в середины таблицы может позволить грозненцам по итогам матча как подняться на 5-е место, так и откатиться на 9-е.

«Урал» — «Крылья Советов»

- Ганчаренко воспринял задачу по вызволению «шмелей» из ямы слишком буквально – уральцы вообще не теряют очков в шести встречах подряд, причем противостояли им «Сочи», «Ростов» и «Локомотив». Успех надо закреплять, пока есть такая возможность. 10-е место позволит успокоиться после напряженной борьбы за выживание (после вылета из РПЛ жизни нет – доказано не раз).

- Самарцам победа нужна не меньше – команду до сих пор штормит, хотя набираемые очки позволяют оставаться подальше от зоны стыков. Победы чередуются с неудачами, в чемпионате до перерыва надо сыграть с «Факелом», «Торпедо», «Пари НН», «Ростовом» и «Спартаком». За очки надо цепляться минимум в трех из пяти этих встреч (не считая «Урал»).

«Зенит» — «Сочи»

- По классике петербуржцы одерживают победы во всех домашних встречах, и «Сочи» в нынешнем состоянии не может прервать эту серию. Смущает лишь мини-конфликт с Андреем Мостовым – хавбек вышел на поле в матче Кубка против «Крыльев» во втором тайме, но на 83-й минуте была произведена обратная замена. Андрей сразу последовал в раздевалку. Семаку стоит провести разъяснительную беседу.