Захарян: «Я сразу сказал, что хочу и поеду в „Челси“»

Полузащитник «Динамо» рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» в летнее трансферное окно.

Как узнал об интересе «Челси»? От своих агентов. И в «Динамо» сказали, что пришло письмо с запросом. Меня вызвали, спросили, хочу я перейти или нет. Я свою позицию высказал: «Да».

Я сразу сказал, что хочу и поеду в «Челси». А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.

Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду.