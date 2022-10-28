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Захарян: «Я сразу сказал, что хочу и поеду в „Челси“»

вчера, 15:19

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» в летнее трансферное окно.

Как узнал об интересе «Челси»? От своих агентов. И в «Динамо» сказали, что пришло письмо с запросом. Меня вызвали, спросили, хочу я перейти или нет. Я свою позицию высказал: «Да».

Я сразу сказал, что хочу и поеду в «Челси». А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.

Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:10
Глядя на успехи Хвичи после РПЛ в Наполи..охота пожелать такого же старта карьеры в топ-5 и Арсену....

Молодые...талантливые...амбициозные...
Пусть у них всё получится !!!
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:30
Так же, как и очевидно то, что уровень футбола в нашей стране около нулевой. И я очень рад, что молодёжь начала пробовать ехать играть за границу, а не за деньгами в Зенит идти.
амурец
амурец
сегодня в 01:44
Ну пусть повеселит себя про Челси
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:52, ред.
Захарян , а чей Крым?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:50
Пусть это будет сладкий сон.
Ев17
Ев17
вчера в 17:29
Пусть попробует, авось получится,игрок-то хороший, только эмоционально пока нестабильный
Capral
Capral ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 17:23
А то не так, что парень не столько о футболе думает, как о том, чтобы свалить из страны, а там- уже как получится. Это же очевидно.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:21
А что не так то?! И причём тут 70-е года и футбол в СССР?!?
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:14
Прокрутил в голове, и хватит. Этого достаточно.
Capral
Capral ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 16:59
И из СССР уезжали. Не так массово, но уезжали. Просто после распада Великой страны идеалов не осталось.
Dudikoff
Dudikoff ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:47
Интересно получается, при СССР не уезжали, а как только он рухнул, повалили толпами. Навевает на размышления - не принудительный ли это патриотизм ))
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 16:40
В то время самогон не сильно гнали, водка- была доступнее и дешевле.
minai
minai ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:39
Вы уже отредактировали. А что было изначально, самогонный аппарат ?
Capral
Capral ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 16:28
В.Газзаеву предлагали астрономическую сумму в середине 70-х!!! Турецкий клуб предлагал переехать в Турцию. Но Газзаев отказался, и сейчас не жалеет об этом. А М.Гершкович, как еврей, мог свалить из СССР и без футбола, но остался. Не надо всех судить по себе. И не надо говорить, что футболисты игравшие в ДИНАМО, в СССР, не имели возможности уехать. Имели, но не уезжали...
Dudikoff
Dudikoff ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:18
Предложили бы Гершковичу переход в Челси, он бы на этом велосипеде туда и укатил. Почему парень не может мечтать играть в одном из лучших клубов мира?
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:01, ред.
Я тоже обратил на это внимание. Чисто карьеристский подход к делу.

Собственно, неудивительно. Если зеленый пацан, не знающий ни жизни ни футбола, в 17 лет хвастает своей заоблачной зарплатой, значит футбол для него не главное в жизни.

Вспоминаю как после чемпионского сезона ДИНАМО в 1976 весной вратарь команды Н.П.Гонтарь получил фотоаппарат "Зоркий" и был этому счастлив, а форвард ДИНАМО М.Д.Гершкович после победы в кубке СССР 1977г., как лучший игрок матча получил велосипед. Так это же ЛЮДИ какие!!! А тут, мальчишка, с огромными деньжищами и путевкой в Челси...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:00
Если конечно пригласят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:54, ред.
Ты сначала здесь докажи свою значимость.
А дальше видно будет, куда и зачем.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:53
Англичане наши враги, между прочим ,
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:44
"...хочу и поеду в «Челси». А там уже как будет..." - вот какой интересный подход к своей карьере. Ну хотя бы для приличия сказал - буду стремиться, постараюсь доказать, приложу усилия.
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:38, ред.
Спасибо большое! Хочу удалить навсегда свой аккаунт! Можете забанить навсегда!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 15:36
Здравствуйте. Мы можем забанить аккаунт пожизненно по Вашей просьбе. Напишите является ли это тем что Вы желаете, если да то сделаем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:31
Как у него дела с играми за сборную? Не маловато ли?
В Англии вроде с этим строго...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:21, ред.
Дык езжай коли так... Только боюсь что ждёт Арсена лавка, а в лучшем случае аренда в первое время.... Потом глухой запас.
Гость
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