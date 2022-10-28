Захарян: «Я сразу сказал, что хочу и поеду в „Челси“»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» в летнее трансферное окно.
Как узнал об интересе «Челси»? От своих агентов. И в «Динамо» сказали, что пришло письмо с запросом. Меня вызвали, спросили, хочу я перейти или нет. Я свою позицию высказал: «Да».
Я сразу сказал, что хочу и поеду в «Челси». А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.
Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду.
Собственно, неудивительно. Если зеленый пацан, не знающий ни жизни ни футбола, в 17 лет хвастает своей заоблачной зарплатой, значит футбол для него не главное в жизни.
Вспоминаю как после чемпионского сезона ДИНАМО в 1976 весной вратарь команды Н.П.Гонтарь получил фотоаппарат "Зоркий" и был этому счастлив, а форвард ДИНАМО М.Д.Гершкович после победы в кубке СССР 1977г., как лучший игрок матча получил велосипед. Так это же ЛЮДИ какие!!! А тут, мальчишка, с огромными деньжищами и путевкой в Челси...
Собственно, неудивительно. Если зеленый пацан, не знающий ни жизни ни футбола, в 17 лет хвастает своей заоблачной зарплатой, значит футбол для него не главное в жизни.
Вспоминаю как после чемпионского сезона ДИНАМО в 1976 весной вратарь команды Н.П.Гонтарь получил фотоаппарат "Зоркий" и был этому счастлив, а форвард ДИНАМО М.Д.Гершкович после победы в кубке СССР 1977г., как лучший игрок матча получил велосипед. Так это же ЛЮДИ какие!!! А тут, мальчишка, с огромными деньжищами и путевкой в Челси...