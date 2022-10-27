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Пиняев отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

вчера, 12:34

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Локомотива».

Я не читаю прессу. На данный момент я – футболист «Крыльев Советов». У меня, как и у всей команды, на носу много важных матчей, я полностью сосредоточен на них и буду делать всё, чтобы порадовать наших болельщиков победами и голами.

Перешёл бы я в «Локомотив» или доиграл сезон в «Крыльях»? Сейчас не могу об этом говорить, на данный момент у меня нет предложений. Их в принципе не может быть, потому что идёт чемпионат, и я полностью сосредоточен на делах команды. На сегодня я делаю только то, что идёт во благо команды.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:18
Отстаньте от парня, ему играть надо.
Вася Василько 1
Вася Василько 1
вчера в 15:26
В течение 2 лет видно будет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:03
"...на носу много важных матчей..." - аккуратней с носом, он небольшой, много не поместится
yfe9d9nqsmm4
yfe9d9nqsmm4
вчера в 13:31
Не надо туда ходить
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:21
Пиня Гофман !
Гость
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