Пиняев отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Локомотива».

Я не читаю прессу. На данный момент я – футболист «Крыльев Советов». У меня, как и у всей команды, на носу много важных матчей, я полностью сосредоточен на них и буду делать всё, чтобы порадовать наших болельщиков победами и голами.

Перешёл бы я в «Локомотив» или доиграл сезон в «Крыльях»? Сейчас не могу об этом говорить, на данный момент у меня нет предложений. Их в принципе не может быть, потому что идёт чемпионат, и я полностью сосредоточен на делах команды. На сегодня я делаю только то, что идёт во благо команды.