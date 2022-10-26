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Степашин: «„Динамо“ пыталось купить Азмуна? Нет»

вчера, 14:44

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин опроверг слухи, что москвичи хотели подписать форварда «Байера» Сердара Азмуна.

Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 16:06, ред.
Будет как Заболотный в цска. И выбросить жалко, и нафиг не нужен.
Capral
Capral
вчера в 15:56, ред.
У ДИНАМО неплохая атака. В этом случае многое зависит от тренера, от того, как он выстраивает и направляет атаку. Учитывая то, что первое место уже занято Зенитом и надолго, то в борьбе за призовые места, динамовская атака вполне соответствует своему уровню. Многое зависит и от того, кто и как подыгрывает атаке. Конечно, хотелось бы форвардов уровня Вагнера и Думбия, но такой возможности нет. Сейчас, на мой взгляд, неплохо было бы прикупить грамотного диспетчера, потому что Гагнидзе, которого ГТ хочет видеть в этом качестве -часто злоупотребляет индивидуальными действиями в ущерб командным. Такого как Шиманськи, так скоро у нас не будет, я думаю.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 15:32, ред.
Ну если конечно исходить из истины "никогда не говори никогда", то конечно всё может быть.

Но само расставания Зенита с Азмунов проходило очень трудно, даже сказать некрасиво.

Кто там из них прав, кто виноват пусть сами разбираются, но в Зените и сам Азмун имеют зуб друг на друга.

А если отбросить всё лишнее и рассматривать чисто со спортивной точки зрения, то Азмун уже пройденный этап и по сути он не особа нужен Зениту.

Сейчас В Зените уже совсем другие лидеры и Азмун опять присядет на лавку и кому это надо?

Это не надо и самому Азмуну, а у Зенита и так много недовольных кто сидит в запасе.

Так что возможное появления Азмуна в Зените сводится к минимуму.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:06, ред.
Зенит бесплатно его возьмет) для ротации.
Судя по всему Касьерру сбагрят обратно в Сочи после сезона и, если не возьмут Сычевого/Тюкавина или условного Чалова, то вариант с подписанием знакомой и успешной опции,да еще и бесплатно, будет в самый раз. Кубков в Российском футболе будет множество, нужна ротация.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:00, ред.
Азмун в РПЛ поймал звезду и думал, что перейдя в большой клуб, а по меркам Бундеслиги Байер 04 считается большим клубом, он начнёт так же покорять Европу и следом перейдёт уже в какой-нибудь топ клуб.
Желание было настолько огромное, что он пошёл на конфликт с руководством Зенита. В Зените всё посчитали и решили отпустить зазнайку. Как говориться "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
Но вот карьера у Азмуна как то не задалась, от слова совсем.
Скорее всего агент будет искать клуб в России, так как для Азмуна здесь стало уже всё родное. Но вот вопрос, кто потянет финансово Азмуна и вообще стоить ли его покупать, ведь не знаешь реанимирует он карьеру или нет.
Зенит его обратно как мне кажется даже за бесплатно не возьмёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:45
У Динамо таких денег не было. Да и Азмун сам наврядли согласился бы.
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