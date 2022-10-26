Степашин: «„Динамо“ пыталось купить Азмуна? Нет»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин опроверг слухи, что москвичи хотели подписать форварда «Байера» Сердара Азмуна.
Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные.
Но само расставания Зенита с Азмунов проходило очень трудно, даже сказать некрасиво.
Кто там из них прав, кто виноват пусть сами разбираются, но в Зените и сам Азмун имеют зуб друг на друга.
А если отбросить всё лишнее и рассматривать чисто со спортивной точки зрения, то Азмун уже пройденный этап и по сути он не особа нужен Зениту.
Сейчас В Зените уже совсем другие лидеры и Азмун опять присядет на лавку и кому это надо?
Это не надо и самому Азмуну, а у Зенита и так много недовольных кто сидит в запасе.
Так что возможное появления Азмуна в Зените сводится к минимуму.
Но само расставания Зенита с Азмунов проходило очень трудно, даже сказать некрасиво.
Кто там из них прав, кто виноват пусть сами разбираются, но в Зените и сам Азмун имеют зуб друг на друга.
А если отбросить всё лишнее и рассматривать чисто со спортивной точки зрения, то Азмун уже пройденный этап и по сути он не особа нужен Зениту.
Сейчас В Зените уже совсем другие лидеры и Азмун опять присядет на лавку и кому это надо?
Это не надо и самому Азмуну, а у Зенита и так много недовольных кто сидит в запасе.
Так что возможное появления Азмуна в Зените сводится к минимуму.