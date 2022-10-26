Степашин: «„Динамо“ пыталось купить Азмуна? Нет»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин опроверг слухи, что москвичи хотели подписать форварда «Байера» .

Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные.