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Клопп: «Люди смотрят на меня и говорят, что я устал»

вчера, 05:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готовится к поединку против «Наполи».

Люди смотрят на меня и говорят, что я устал, но это не так. Я здесь не только, когда все хорошо. Я отдам все, что у меня есть. Я готов к матчу с «Наполи». У нас не хватает нескольких классных игроков из-за травм. Надо пройти через это. Есть хорошие моменты, но плохие времена тоже случаются.

Если вы следите за футболом, то знаете, что «Наполи» в невероятной форме. Возможно, в лучшей форме среди европейских клубов в данный момент. Это не очень подходящий матч для масштабной ротации.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 11:18
Клопп, уходи, отдохни и возвращайся посвежевшим
karnager
karnager
вчера в 08:21
Клопп устал, он хочет любви, а ему парят с…кс (с)
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:06
Может а может нет, шансы 50/50.
4vmnrv344b33
4vmnrv344b33
вчера в 08:02
Они ещё и на результаты смотрят
Elliada
Elliada ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 07:54
Как будто Ливерпуль сможет забить минимум 4 гола? Займет второе место
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 07:41
Слабовато у вас с правилами регламента распределения мест в группе, первое место при равенстве очков имеет не разница забито-пропущенных, а личные встречи, поэтому выходит, что Ливерпуль может стать победителем группы при победе над Наполи с разницей мячей минимум в 4 гола.
Elliada
Elliada
вчера в 07:35
Смысл, что готов к Наполи?? Наполи и Ливерпуль уже вышли в плей-офф. Даже если Ливерпуль выиграет, на первое место в группе не попадет. У Наполи лучшая разница забитых и пропущенных. Другое дело в АПЛ. Когда проигрываешь двум последним командам АПЛ, у которых 1-2 побед за весь сезон, сразу появляется мысль, что действительно устал Клопп. Если посмотреть таблицу, у Ливерпуля 4 победы, 4 ничьи, 4 поражения. 9 место и 16 очков. Забито 23 гола, пропущено 15. Если вспомнить, что 9 голов из 23 забито в одном матче с Борнмутом, то вообще плачевная ситуация. Атака и защита слабые.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 07:14
Вполне возможно, что Наполи будет играть не основным составом и облегчить задачу Ливерпуля.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 06:51
Юрген настоящий боец!!!
Наполи показывает потрясающий футбол.
Будет интересный матч. Удачи Клоппу.
Mangur
Mangur
вчера в 06:18
Клопп, ты устал
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 05:50
Посмотрим сегодня, чем нас удивит Ливерпуль!
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