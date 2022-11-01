Клопп: «Люди смотрят на меня и говорят, что я устал»

Главный тренер «Ливерпуля» готовится к поединку против «Наполи».

Люди смотрят на меня и говорят, что я устал, но это не так. Я здесь не только, когда все хорошо. Я отдам все, что у меня есть. Я готов к матчу с «Наполи». У нас не хватает нескольких классных игроков из-за травм. Надо пройти через это. Есть хорошие моменты, но плохие времена тоже случаются.

Если вы следите за футболом, то знаете, что «Наполи» в невероятной форме. Возможно, в лучшей форме среди европейских клубов в данный момент. Это не очень подходящий матч для масштабной ротации.