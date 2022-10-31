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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Агент Оздоева: «Магомед — лидер „Фатих Карагюмрюка“»

вчера, 20:49

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, высказался об адаптации игрока в Турции.

У Магомеда всё хорошо: адаптировался в чемпионате Турции и новой команде. Играет все игры без исключения, несмотря на перелом носа, потерянный зуб и разбитую губу в матче с «Фенербахче». Он пытается быстро восстановиться, чтобы не пропускать матчи. Магомед — лидер команды, приходится играть в защитной маске.

Отличия чемпионатов России и Турции? Тяжело судить по силе. На сегодняшний день даже в Турции по именам очень много больших футболистов: Алли, Икарди, Мата, Мертенс. Достаточно топовых футболистов. Когда в чемпионате около трёх десятков игроков, которые поиграли на самом высоком уровне и являются звёздами мирового футбола, следовательно, и зрелищность другая.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:42
Лишь бы его быстро не сломали.
minai
minai
вчера в 22:11
Мож это не он. В маске то не узнать.
Гость
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