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«Байер» проведёт товарищеский матч с новым клубом МЛС

вчера, 23:25

«Байер» примет участие в матче-открытии стадиона нового клуба МЛС «Сент-Луис». Команды проведут товарищеский матч на «CITYPARK Stadium» во время пятидневного турне немецкой команды по США.

Генеральный директор «аспириновых» Фернандо Карро прокомментировал данную новость:

Поездка в Сент-Луис — еще один важный пункт, который поможет «Байеру» привлечь внимание. Мы гордимся возможностью принять участие в историческом событии и открыть товарищеским матчем «CITYPARK Stadium». В Сент-Луисе есть футбольные традиции, то внимание, которое клуб привлек перед новым сезоном просто невероятно.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
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Hertha Berlin
Hertha Berlin
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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:36
Ну чтож посмотрим что получится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
Чему быть того не миновать !)
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