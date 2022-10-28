«Байер» проведёт товарищеский матч с новым клубом МЛС

«Байер» примет участие в матче-открытии стадиона нового клуба МЛС «Сент-Луис». Команды проведут товарищеский матч на «CITYPARK Stadium» во время пятидневного турне немецкой команды по США .

Генеральный директор «аспириновых» Фернандо Карро прокомментировал данную новость:

Поездка в Сент-Луис — еще один важный пункт, который поможет «Байеру» привлечь внимание. Мы гордимся возможностью принять участие в историческом событии и открыть товарищеским матчем «CITYPARK Stadium». В Сент-Луисе есть футбольные традиции, то внимание, которое клуб привлек перед новым сезоном просто невероятно.