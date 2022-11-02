«Сочи» может возглавить Марко Николич

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаринин всё-таки может покинуть клуб.
В случае увольнения специалиста, главным кандидатом на его место является Марко Николич.
Сербский специалист в прошлом году был уволен из «Локомотива».
Главный тренер «Сочи» Вадим Гаринин всё-таки может покинуть клуб.
В случае увольнения специалиста, главным кандидатом на его место является Марко Николич.
Сербский специалист в прошлом году был уволен из «Локомотива».
очень разумная кандидатура
очень разумная кандидатура
Если не утка, то отличный ход. Добротный тренер.
Если не утка, то отличный ход. Добротный тренер.