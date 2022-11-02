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«Сочи» может возглавить Марко Николич

вчера, 23:36

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаринин всё-таки может покинуть клуб.

В случае увольнения специалиста, главным кандидатом на его место является Марко Николич.

Сербский специалист в прошлом году был уволен из «Локомотива».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:58
На эту тему рассуждать можно очень долго.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
хорошего уровня тренер
очень разумная кандидатура
Köln
Köln
сегодня в 02:48
Не знаю такого!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:54
Это решение клуба или слух?
Izmar
Izmar
сегодня в 00:19
Николич будет лучшим вариантом.
LOpp
LOpp
сегодня в 00:14
Странно, что не Миодраг Божевич
memphis
memphis
вчера в 23:56
Симеоне возглавит
протон
протон
вчера в 23:40, ред.
Неплохая кандидатура. Добивался хороших результатов в Локо.
Если не утка, то отличный ход. Добротный тренер.
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